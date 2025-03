Sistema Faemg e parceiros lançam ‘Aliança pela Restauração’ 

FAEMG SENAR | Divulgação

O Sistema Faemg Senar, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF), e a Fiemg lançaram o Programa Aliança pela Restauração. A iniciativa estimula o setor produtivo a promover a recuperação e conservação de áreas degradadas em pequenas propriedades rurais a partir da regularização ambiental dos imóveis rurais.

O Sistema, por meio do Instituto Antonio Ernesto de Salvo (INAES), irá executar o projeto, realizando a recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais e levando assistência técnica e gerencial a pequenos produtores.

“Esta nossa parceria tem condição de continuar fazendo Minas se desenvolver. O nosso instituto está preparado, mas só a restauração não será suficiente. O segundo passo é a assistência técnica e gerencial. Hoje já atendemos mais de 20 mil propriedades no nosso Programa ATeG, que é transformador. Vamos fazer com o que produtor enxergue um horizonte mais claro em suas propriedades para que continue resiliente no campo“, destacou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Segundo o Governo de Minas, a expectativa é que mais de 13 mil propriedades sejam beneficiadas, com a regularização de mais de 26 mil hectares, contribuindo para a recuperação e restauração de ecossistemas.

“É uma grande parceria. Isso vai chegar até o produtor rural para que ele melhore a sua produção alimentícia e continue produzindo no campo, fazendo a sucessão e também melhorando as suas condições de vida”, afirmou o vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar e presidente do INAES, Renato Laguardia.

“Temos que olhar o lado ambiental, mas também o lado social e econômico. É isso que vai fazer o produtor ter condição de cuidar da reserva legal, da área de preservação permanente”, reforçou o gerente executivo do INAES, Bruno Rocha.

A gerente de Sustentabilidade do Sistema Faemg Senar, Mariana Ramos, destacou que a Aliança vai ajudar produtores rurais no cumprimento do Código Florestal. “Esta é uma comprovação prática dos compromissos assumidos pelo Sistema Faemg Senar no âmbito do plano estadual de ação climática e na campanha do Race to Zero, que prevê a neutralização de emissões até 2050. O Sistema Faemg Senar, o Governo de Minas e a Fiemg são signatários”, complementou.

União com setor privado

No dia 19/03/2025, na sede da Fiemg, em Belo Horizonte, o programa foi apresentado pela secretária estadual Marília Melo a fim de envolver empresas do setor privado na regularização ambiental de imóveis rurais, alinhando as ações com as estratégias corporativas de sustentabilidade e governança.

“Noventa porcento das nossas propriedades rurais são de pequenos produtores que não têm condição técnica ou financeira de retomar o processo de restauração ambiental. É importante que a gente tenha condição de contar com as empresas e seu portifólio de atuação socioambiental para avançar nesta pauta”, enfatizou o vice-governador, Mateus Simões.

O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, destacou a importância do setor produtivo na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. “Acredito que essa é uma iniciativa que, mais uma vez, mostra a determinação do setor produtivo em cumprir não somente com suas obrigações ambientais, mas também em estar à frente do seu tempo, mostrando de maneira muito clara seu compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Reconhecimento

As empresas participantes receberam um documento com informações sobre os imóveis rurais que necessitam de adequações ambientais, orientando-as sobre como integrar essas ações em suas operações.

Além de promover a regularização ambiental, o programa também reconhece quem se destaca em práticas socioambientais. As empresas que participam da iniciativa poderão obter o Selo Sustentabilidade Aliança Ambiental Estratégica, concedido pela SEMAD em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Esse selo reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade e agrega valor à imagem corporativa, incentivando as melhores práticas socioambientais.