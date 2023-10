Show de Gusttavo Lima terá acessibilidade garantida

Cantor se apresenta nesta quarta-feira (11) em Caratinga

CARATINGA- Show bom é show que cabe todo mundo. Com a premissa de inclusão, a apresentação do cantor Gusttavo Lima, que será realizada nesta quarta-feira (11), em Caratinga, tem um layout pensado para receber cadeirantes, em todos os espaços do evento.

O Decreto n.º 9.404, de 11 de junho de 2018, altera o Decreto n.º 5. 296, de 2 de dezembro de 2004, dispondo acerca da reserva de espaços e assentos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares para pessoas com deficiência, alinhado com a Lei n.º 13. 146, de 6 de julho de 2015, instituindo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, suplementada pelo Estatuto da Deficiência.

Inclusão é um papo sério, empatia uma obrigação e a acessibilidade um direito. Pensando nisso, MCV Chevrolet, Centro Educacional IBRA, SIGNET, RCN Consórcio Nacional e Carvalho Negócios Imobiliários se reuniram para apresentar, juntamente com a SEMA Materiais Elétricos, O “Embaixador em Caratinga”.

Apoiados pela Prefeitura Municipal de Caratinga, SR Eventos e ABX Entretenimento, Gusttavo Lima vem com muitas outras atrações ao Parque de Exposições da cidade. “Reafirmando o compromisso com todos, a acessibilidade foi pauta das reuniões de pré-produção e alinhamento para pôr em prática o evento”.

Na reta final, ainda há ingressos disponíveis nos postos de vendas: IT Multimarcas, Via 116, Sergio’s Calçados (Caratinga); Ápice Boutique (Inhapim); Charmosa (Santa Rita de Minas); Mundial Sports (Ipanema); Rede Inova Drogaria (Piedade de Caratinga); Barber Brendell (Ubaporanga); Belíssima (Santa Bárbara); Belíssima (Bom Jesus do Galho); e também podem ser adquiridos via link do BaladAPP. Mais informações, entre em contato com Dayane Carvalho pelo contato (28) 99913-1393.