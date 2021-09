“Sempre fui um amante dos brinquedos, um amante do colecionismo”, declara Gabriel Júnior

CARATINGA – Gabriel Rodrigues de Souza Junior, 35 anos, também conhecido por “Campeão”, apelido dado pelos pais, é um colecionador apaixonado por brinquedos, como ele disse em sua entrevista ao “Conectados com Marcy Lopes”, os “hominhos”.

Além de colecionador, Gabriel também é psicólogo e músico, mas a sua paixão são os bonecos que podem ser estátuas ou articulados, e que fizeram parte de sua infância, como Jaspion, Scooby-Doo, Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers, e que agora fazem parte da sua vida. Como consegue os brinquedos, quais são seus preferidos e como surgiu o interesse por esses colecionáveis, você confere em sua entrevista.

Quando e como começou a sua coleção?

Sempre procuro fazer uma analogia, uma comparação com o filme Toy Story. Na verdade, sempre fui um amante dos brinquedos, um amante do colecionismo. Até um detalhe, eu não gosto de usar esse sufixo “ismo”, que geralmente é para patologia, gosto de falar colecionador mesmo. E a vida toda me via como um colecionador, eu gostava de brincar, gostava de reunir meus amigos na minha casa e brincar. Então eu acho que surgiu daí, eu gostava de colecionar figurinhas de álbum, selos, mas até então era para diversão, para brincar. Hoje o colecionar é visto de uma outra forma, ele tem uma outra roupa pra mim, o colecionar é admirar, é você pegar a figura tirar uma foto, você expor, chamar seus amigos para conhecer. E cada personagem, cada figura traz uma história, e por isso que eu falei dessa analogia com Toy Story, porque tive aquela fase de brincar muito com os brinquedos, com os ‘hominhos’. Na época a gente falava ‘hominhos’ e daí chegou aquela fase da puberdade, meus 14 anos, 15 anos, eu ainda brincava. Ainda brincava muito, mas ficava com certa vergonha. Já rapazinho e brincando, foi daí que eu acabei deixando um pouco de lado os brinquedos, os hominhos, os bonecos, os álbuns de figurinhas, e guardei. Foi naquela época que você começa a se relacionar, a querer se inserir num grupo, a namoradinha e tal… Passei longos anos com eles guardados numa caixa, e depois com uns 23, 24 anos resolvi trazê-los de volta à vida, tirei as poeirinhas, vi como aquilo era muito legal, tê-lo novamente, agora brincando de outra forma, que seria mudando de forma, colocando na vitrine, colocando num armário. Então foi mais ou menos assim, surgiu na infância, passou pela adolescência, onde eu tive uma latência de vê-los guardadinhos, depois voltei com eles novamente com ideia de expor, de apresentar. E foi interessante que foi direto desse ‘bum’ que teve aí da Marvel, que muita gente começou a curtir esse mundo pop, geek. Então é mais ou menos uma história de um colecionador, que me vejo desde sempre.

Qual o foco da sua coleção?

Eu costumo falar que quem tem foco é câmera, porque realmente eu não tenho foco. Eu foco em não ter foco, mas é porque eu tenho muitas influências, então não tenho assim o foco, o nicho específico de colecionar, eu gosto dos Tokusatsu, que são as figuras japonesas, adoro a cultura japonesa, gosto das figuras do Street Fighter, figuras de games, dos Cavaleiros do Zodíaco… Então não tenho um foco específico, na verdade eu tenho muitas influências.

Quais as cinco figuras preferidas da sua coleção?

Isso é uma pergunta até difícil, porque a gente gosta de tudo e de todos. A figura que mais gosto hoje é uma que tenho desde a infância, que até utilizo. E eu mesmo coloquei nela o nome de ‘Fera’, é um bonequinho pequenininho. Gosto mais dela devido ao valor simbólico. Tenho a fera desde criança, que na verdade é um tigre pequenininho.

Quais peças estão na sua lista de desejos?

Essas peças de desejos, elas esses sempre transcendem, vai muito de acordo com o seu humor, com a sua onda do dia. Ultimamente estou muito no desejo nas peças do playmobil. A minha ideia agora é pegar aquela da máquina do mistério, do Scooby-Doo, aquela ‘vanzinha’… Então a minha ideia hoje está sendo isso aí, a figura que eu mais desejo.

Como você faz para adquirir esses brinquedos?

Bom, isso vai muito do garimpo, a gente utiliza esse termo ‘garimpar’, o que você está procurando nos fóruns. Hoje em dia com a internet tem essa facilidade que abre o leque paro mundo inteiro. Muitas figuras que eu compro são direto do Japão, então através de fóruns específicos pra cada item do colecionador. Quando faço viagens, faço viagens com minha família, não tenho objetivo de viajar para comprar, mas sempre que tem uma viagem ou outra, acabo trazendo algum item, procurando os moradores da cidade, perguntando onde vende tal figura, aonde tem uma loja de colecionáveis, então eu costumo estar comprando assim, mas a maior parte da minha coleção vem do Japão.

Quais as marcas de colecionáveis que você mais gosta?

Gosto de tanta coisa, mas ultimamente tenho gostado mais da Bandai. A Bandai é uma empresa japonesa, ela que faz o Jaspion, faz o Spector, faz os Cavaleiros do Zodíaco, os Power Rangers… Gosto muito da Bandai, ela vem fazendo com carinho as peças.

Você prefere estátuas ou articulados?

Essa é uma boa pergunta, porque hoje em dia tem esses dois lados, essa divisão dos colecionadores de bonecos. Gosto de falar hominho até hoje, mas eu gosto de utilizar os hominhos que eu usava na infância, eu prefiro usar articulados, isso permite colocar em posição, e você interagir mais com a figura, sentá-la, colocar em uma posição de ataque, de defesa… E as estátuas por serem mais elaboradas, são paradinhas, mas são ricas em detalhes. Mas particularmente eu adoro os articulados.

Você guarda as caixas das figuras?

Então, eu tenho arrependimento porque quando era criança pegava aquilo e rasgava tudo, aí eu pegava o brinquedo que estava lá dentro com carinho. Hoje em dia eu tenho outra visão, quero preservar o máximo possível que veio, então as caixas eu tento abrir com o maior cuidado e guardo. Na minha casa tem um local que só tem caixas, acaba que ela melhora o valor da figura. Se um dia eu precisar vender, fazer uma troca, a caixa acaba valorizando o brinquedo. Então a gente matem tudo, a caixa, e até um plástico que vem protegendo. Então a gente guarda isso tudo, até mesmo numa possível troca, numa possível venda, então tem uma validação melhor para a figura.

Deixe uma dica para quem está querendo começar a colecionar.

Acho que todos temos um pouquinho de colecionador, você coleciona o que gosta, ou você coleciona boas memórias, você coleciona fotos, você coleciona roupas. Acho que cada um tem pouquinho de colecionador, certo nível. Se for para eu deixar uma dica, é nunca desista dos seus sonhos, porque aí que você vai ter ferramentas e mecanismos. Então eu acho que essa frase já está falada e repetida, mas acho que é mais válida porque eu nunca desisti. Comecei com os remanescentes, ainda na infância, eu via aquelas fotos, aquelas figuras da cultura japonesa, um monte de colecionador, eu falava que era meu sonho ter uma ou duas figuras dessas, então hoje graças a Deus consegui ter várias, e acho que é isso, nunca desistir dos sonhos, e permanecer forte.

PING-PONG

Game: Super Mario Bros

Colecionável Preferido: Os Cavaleiros do Zodíaco

Super Herói: Jesus Cristo

Estilo Musical: Hard Rock

Vídeo Game: Super Nintendo

Série: Friends

