62º Batalhão participa da campanha Farda Solidária

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Caratinga, está participando da campanha “Farda Solidária”. De acordo com a sargento Josilaine, o projeto está acontecendo em todo estado e tem objetivo de arrecadar fardas inutilizadas para o projeto social “Mulher Livre de Violência”.

O Projeto Mulher Livre de Violência (MLV) teve início, em 2016, por iniciativa da cabo Juliana da Cruz, lotada no batalhão de Teófilo Otoni, que diante da realidade vivenciada no atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, através do trabalho desenvolvido junto à Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica, idealizou a articulação de uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, por meio artesanato criativo, com a confecção de peças ilustradas em tecido de fardamento doado por policiais e bombeiros militares. “O 62º Batalhão arrecadou aproximadamente 200 fardas, repassará para a 12ª região em Ipatinga, que depois serão levadas para Belo Horizonte”, explicou a sargento.