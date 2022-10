Semana da Pessoa Idosa tem programação especial em Caratinga

CARATINGA– Caratinga está celebrando a Semana da Pessoa Idosa. O Conselho Municipal, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou nesta quarta-feira (5), uma manhã de atividades, na Igreja Presbiteriana.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa da Idosa, Jéssica Silveira, destaca a programação desenvolvida ontem, com foco em lazer e saúde. “Tivemos a benção do padre, logo após tivemos uma apresentação da escolinha municipal Dona Glorinha Rocha Abelha, agora a palestra com o psicólogo que atende a demanda de idosos. E teremos uma dança com os idosos. Isso fortalece muito a saúde mental dos idosos, porque a gente proporciona convívio, eles saem de casa, encontram idosos de outros bairros, com as pessoas mais jovens também”.

O evento segue nesta quinta-feira (6). “Vamos proporcionar atividade física, das 8h às 11h também teremos evento. Convido nossos idosos, teremos atividades com o Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), que também está ofertando teste rápido contra Sífilis, Hepatite B e C, aferição de pressão e glicose, muito importante também para os nossos idosos manterem a saúde em dia. Será recheado de atividades”, destaca Jéssica.

A conselheira Conceição Maria da Costa explica que eles desenvolvem um papel fundamental na busca das demandas dos idosos e melhoria da qualidade de vida. “Nós do Conselho do Idoso trabalhamos para cuidar dos direitos dos idosos, do fundo para arrecadação de verbas, dos idosos na comunidade, a questão da violação de direitos. É fiscalizar e cuidar dos idosos. Temos visto muito a questão da aposentadoria dos idosos, às vezes até próprias pessoas da família privam o idoso do direito de usufruir do dinheirinho que ele recebe. A maior dificuldade que estamos encontrando é essa. É dar um pouquinho de carinho aos idosos da própria comunidade e dos centros de convivência. O cuidado e valorizá-los”.

Maria das Graças de Oliveira, participante do evento, citou a importância da promoção de atividades que mantenham os idosos em movimento. “Parabenizo o grupo que tomou essa iniciativa, de forma especial a administração municipal de Caratinga, juntamente com as secretarias. É de suma importância, porque muitos de nós idosos às vezes nos acomodamos em casa e deveríamos estar participando de atividades. Eu estive fora do município por um bom tempo, morei quase 15 anos fora de Caratinga, porém, quando o grupo de terceira idade começou eu estava presente e sempre que há um evento participo. Incentivo a todos que participem, porque é uma integração, é uma saída de casa e só crescimento, espiritual, intelectual e social”.