Vereadores criticam “voto de internet” Principal questionamento é se o deputado federal majoritário enviará emendas para Caratinga

CARATINGA – Na reunião da Câmara dessa última segunda-feira (3), a maioria dos vereadores comentou os resultados das eleições, mais especificamente sobre o fenômeno das redes sociais, Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais.

QUEM É NIKOLAS FERREIRA

O jovem tem 26 anos, nasceu em Belo Horizonte e atualmente, é vereador da capital mineira – eleito em 2020 com 29.388 votos.

No site da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Nikolas é descrito como “cristão, conservador e defensor da família”. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

O fenômeno das eleições obteve 1.492.047 votos em Minas Gerais, e em Caratinga foi eleito deputado federal majoritário com 7.885 votos, deixando em segundo lugar o deputado federal Mauro Lopes (PP) com 5.468 votos. Durante a campanha, Nikolas esteve em Caratinga em meados de setembro e atraiu muitas pessoas.

VEREADORES CRITICAM

Os vereadores usaram parte de seus pronunciamentos para comentar a eleição do fenômeno Nikolas. O principal questionamento é se ele vai lembrar de Caratinga e assim mandar emendas parlamentares.

Emerson Matos disse que o povo tem direito de escolher em quem votar, e parabenizou Nikolas, que esteve uma vez em Caratinga e conseguiu ser majoritário como deputado federal. “Caratinga não tem um representante de Caratinga, antes era o Mauro Lopes que sempre lutou e brigou por Caratinga. Aí eu falo aos deputados estaduais e federais que não deixem Caratinga órfã, que mandem as emendas pra cá porque Caratinga precisa de deputado, então o povo escolheu, está certo, mas a população tem que vigiar esse deputado que foi votado aqui com oito mil votos. Espero que ele (Nikolas) deixe o gabinete aberto pra gente levar as reivindicações que Caratinga precisa. Para trazer recursos, o deputado federal tem que mandar, peço a Deus que os eleitores cobrem nas redes sociais dele”, disse o vereador parabenizando Caratinga por ter escolhido Nikolas, o que causou gargalhadas no plenário.

Por sua vez, Johny Claudy lamentou por ter tido muito “voto de internet”, onde segundo o vereador, as pessoas escolheram pela internet e foram eleitos candidatos “que estão mais distantes de Caratinga”.

O vereador Mauro comentou ter ficado preocupado com a votação dos caratinguenses, principalmente para os deputados, e citou o deputado federal eleito Nikolas Ferreira, que nunca teve muito contato com o município e foi majoritário. Mauro ressaltou a importância de ter candidatos da região que contribuem através de emendas

O presidente Cleon disse que Mauro Lopes foi vítima do “fenômeno Nikolas”, que ‘puxou’ muitos candidatos do PL.

Por fim, José Cordeiro disse que o jovem Nikolas, politicamente não é merecedor dos votos que teve. “Ele passou um dia aqui na cidade e foi majoritário, espero que ele abra um escritório aqui na cidade. Mas se essa onda pega, vou ter que fazer um curso na internet pra aprender a agradar o povo”.

O DIÁRIO enviou e-mail para o recém-eleito deputado federal para saber a resposta sobre os questionamentos dos vereadores, mas não obteve resposta até o final dessa edição. O espaço continua aberto.