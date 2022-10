Cantor Júnior Pinheiro e Espaço Laser participam do Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Mais um programa Conectados com Marcy Lopes foi ao ar essa semana nas redes sociais do DIÁRIO DE CARATINGA. Dessa vez participaram de um bate-papo descontraído, o cantor sertanejo Júnior Pinheiro, que gravou seu primeiro DVD, “Misturô”, em São Paulo; a gerente comercial do Espaço Laser, parceiro do programa, Larissa Gonçalves e a fisioterapeuta técnica Grazielle Mol.

Júnior Pinheiro é cantor e professor de inglês, nasceu em São Paulo capital, mas foi criado no município de Santa Bárbara do Leste (MG). Começou a cantar ainda criança em missas e festividades católicas. Subiu em um palco, pela primeira vez, em uma festa da cidade onde foi o vencedor de um concurso musical, aos oito anos de idade. Mudou-se para São Paulo com o pai, aos 10 anos, em busca de crescimento. Com 14 anos, participou de gravações piloto de alguns programas como “Gente Inocente” e “Raul Gil”. Foi chamado para participar do quadro ‘Jovens Talentos’ do Programa Raul Gil, anos depois, além de ter tido o privilégio de pisar nos palcos de programas como Eliana, Astros, Ídolos e The Voice Brasil na Globo.

O artista também já fez participações especiais com grandes artistas como João Neto & Frederico, Edson & Hudson, Thaeme & Thiago, Israel Novaes, Gabriel Gava, Eduardo Costa, Jota Quest, Lauana Prado, Adair Cardoso, Yasmin Santos, Babado Novo, Léo Magalhães, Matteus, Gabriel Valim e Alan & Alex. Além de realizar grandes shows em bares, locais fechados, casamentos e palcos em aniversários de cidades como Santa Bárbara do Leste, Inhapim, São Domingos das Dores, Ipanema, Iapu, Manhuaçu e Realengo. O cantor lançou recentemente o hit “Vem Fazer Amor”, segundo single do projeto inicial, que conta com mais de 500 mil plays nas plataformas digitais e YouTube, enquanto o primeiro single, “Raba Namorando”, soma mais de 400 mil plays. No Spotify, Júnior já alcança mais de 100k ouvintes mensais e é destaque na plataforma “Sua Música”.

No DVD “Misturô”, o sertanejo cantou ao lado de grandes nomes como John Amplificado, Ingrid Mantovani, Igor Ferraz, Rico Henriques e DJ Marlon Santana, além da participação surpresa

de Flávia Maria, jurada do “Canta Comigo Teen” da Record TV.

O projeto audiovisual terá 12 faixas, trazendo muita mistura e cor.

