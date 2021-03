Secretário de Saúde alerta para nova variante do Coronavírus em Caratinga

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga recebeu o comunicado do Governo do Estado sobre a identificação pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de uma nova variante do Coronavírus no município de Caratinga.

Conforme o secretário de Saúde Erick Gonçalves, a cepa P.2, que circula no País desde outubro de 2020, foi identificada na amostra de uma paciente do município, 57 anos, que veio a óbito no mês de janeiro de 2021. “Dias antes ela teria viajado ao município de Ipatinga, posteriormente, voltou com sinais e sintomas da doença e foi internada no Hospital Casu. Na nossa investigação epidemiológica, uma equipe se deslocou até a casa da paciente e identificou que nenhum dos contatos, ou seja, seus familiares, foram infectados com a doença”.

Além disso, também a Funed e a Fiocruz descobriram genomas da linhagem B circulantes na cidade, sendo B.1.1.143 e a B.1.1.33. “Inclusive essa última é a que mais circula no nosso País, transmitindo a covid-19”, frisa.

Erick deixa o alerta para a população, que trata-se de um período de aumento de casos no País. “Então, as medidas preventivas devem ser adotadas, como manter o distanciamento, fazer o uso da máscara e reforçar a higiene das mãos, evitando os locais de aglomeração. Enquanto isso, o município de Caratinga vem avançando na campanha de vacinação, à medida que vai recebendo as doses. Alertamos pelo cuidado em relação ao crescimento de casos”, finaliza.