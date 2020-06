Secretaria de Saúde de São Domingos das Dores comunica morte de paciente e afirma infecção adquirida no hospital

Casu- Hospital Irmã Denise destaca compromisso com a segurança dos colaboradores e pacientes

SÃO DOMINGOS DAS DORES- A Secretaria de Saúde de São Domingos das Dores comunicou na manhã de ontem o 3º óbito de paciente diagnosticado pela covid-19. Trata-se de uma paciente de 57 anos, residente da zona urbana daquele município.

Conforme informações da prefeitura, a paciente estava hospitalizada desde o dia 26 de maio, no CASU-Hospital Irmã Denise, por complicações de suas comorbidades e foi transferida para UTI da ala covid-19, após diagnóstico da doença no dia 27 de junho. “Tratando-se, portanto de caso nosocomial (infecção adquirida no hospital)”, disse.

A Secretaria de Saúde ainda declarou em nota que está buscando explicações e tomada de providências junto à regional de Caratinga, sobre casos que não são coronavírus e mesmo assim estão sendo transferidos para o Casu “sabendo do risco que se tem de contaminação”.

A respeito desta situação, o Casu encaminhou uma nota à reportagem, em que destaca a transmissão comunitária como um fator que também impacta nas atividades hospitalares. Confira na íntegra:

“Informamos que desde a data de 20 de março de 2020 o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS), declarou o estado de Transmissão Comunitária Nacional para o novo coronavírus no Brasil. A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco gerações de pessoas. Uma vez que, os exames não são capazes de apontar a origem da contaminação, somente se é positivo ou negativo para a doença

Reiteramos o nosso compromisso com a segurança dos colaboradores e pacientes do Hospital Irmã Denise. Todos os protocolos recomendados estão sendo praticados, e por isso a taxa de contaminação profissional é baixa. Todos os colaboradores do hospital estão utilizando EPI’s adequadamente, os pacientes da área Covid-19 estão em isolamento. Realizamos testes em todos os funcionários semanalmente, mesmo os assintomáticos. Qualquer colaborador sintomático é testado com o PCR e imediatamente afastado. Se algum familiar de colaborador apresentar sintomas, o colaborador, mesmo estando assintomático, está sendo afastado e colhido o PCR. De maneira responsável e dedicada todas as medidas necessárias e exigidas estão sendo colocadas em prática diariamente na unidade para evitar qualquer tipo de contaminação”.