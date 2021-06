Saúde segue vacinando professores da rede estadual de Ensino

Centenas de servidores foram imunizados ontem

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga segue imunizando os profissionais da rede estadual de Ensino de Caratinga. Ontem, centenas de servidores foram imunizados em uma ação que aconteceu no ginásio do Centro Universitário de Caratinga (Unec).

Conforme a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino, Landislene Gomes Ferreira, está sendo dada sequência à vacinação dos profissionais dos anos iniciais, devido a ser o grupo que retornará primeiro. “Seguimos vacinando em massa todos os profissionais de Educação de Caratinga, somando quase mil funcionários sendo vacinados nesse momento. Somente hoje (ontem), estamos vacinando 585 servidores, incluindo os da Superintendência Regional de Ensino e todas as demais escolas”.

Landinha afirma que as escolas foram preparadas, com todos os insumos necessários, exigidos pelos protocolos de Saúde. “Já foram cumpridas todas as exigências, a Vigilância Sanitária tem sido nossa parceira, visitando todas as escolas, cobrando aquilo que ainda estava faltando para cumprirmos com todas as obrigações e, assim, nossas escolas já estão preparadas para receber nossos alunos. E aquelas escolas que ainda estão em obras, posteriormente, estarão também sendo liberadas”.

São 24 municípios sob a jurisdição da SRE, alguns deles já encerraram a vacinação em massa de todos os servidores das redes estadual e municipal, como enfatiza. “Já em outros, assim como Caratinga, está acontecendo, ao longo da semana com mais vacinação dos profissionais da Educação”.

Em relação à data exata do retorno das aulas na rede estadual, ainda não é possível confirmar. “Ainda estamos sob força de uma liminar, tão logo caia estamos preparados para retornar. Esperamos que seja muito em breve, porque com essa vacinação em massa dos profissionais da Educação, teremos mais segurança para este retorno”, finaliza.