Saúde avança na vacinação de pessoas com comorbidades

Aquelas a partir de 45 anos são convocadas para imunização contra covid-19

CARATINGA– A vacinação contra COVID-19 de pessoas com comorbidades será estendida, a partir desta quarta-feira (19), para aqueles com 45 anos ou mais. Vale ressaltar que pessoas com Síndrome de Down e doentes renais crônicos que realizam diálise, maiores de 18 anos, também continuarão sendo vacinadas.

No momento da vacinação, o público alvo deverá levar, além do documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, um formulário preenchido pelo médico. Para isso, a Prefeitura de Caratinga disponibilizou o documento no site do município, que pode ser acessado através do endereço eletrônico:

https://www.caratinga.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Lista_das_comorbidades_prioritarias_e_formulario_medico_que_devera_ser_preenchido?cdLocal=2&arquivo={34A566CA-AA4C-6A01-7672-26406BEC3487}.pdf

No documento consta, também, a lista das comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Além do público citado, a vacinação continua para aquelas pessoas que possuem deficiência permanente e que são beneficiárias do BPC (Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência).

As Unidades Básicas de Saúde estarão abertas de 8h às 10h30 e de 13h às 16h para a vacinação.