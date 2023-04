Santa Bárbara do Leste realiza sarau em homenagem a autores da cidade

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última quarta-feira (19) foi realizado pela equipe da Biblioteca Pública Professora Tereza da Silva Araújo Assis, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o sarau ‘Santa Bárbara do Leste: Em Verso e Prosa’.

Este evento faz parte da III Semana Estadual de Incentivo à Literatura, este ano com o tema “Poesia Mineira”. Foram homenageados os autores Aurimar de Oliveira, Ivanir Corrêa de Faria, Éber Macedo Eller, Daniel Dornelas e Carlos Maia.

A secretária de Educação Meire Débora abriu o evento agradecendo a todos os presentes e enaltecendo a presença dos homenageados na biblioteca.

Emocionada, a prefeita Wilma Pereira falou “da importância da valorização da cultura em nossa cidade”.

O evento ainda contou com apresentações realizadas pelos alunos da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes, que leram trechos e declamaram poemas escritos pelos homenageados.

