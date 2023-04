Copa Menino Maluquinho: Que show, hein!

Competição contou com 627 atletas vindos de nove cidades, que disputaram partidas emocionantes e eletrizantes nas modalidades voleibol e futsal

CARATINGA – O feriadão normalmente costuma ter poucas atividades em Caratinga, mas dessa vez foi muito diferente. A Liga Caratinguense de Desportos (LCD), promoveu nos dias 21,22 e 23 de abril, a primeira edição da Copa Menino Maluquinho. 627 atletas, de nove a dezessete anos, vindos de nove cidades, disputaram partidas emocionantes e eletrizantes, nas modalidades voleibol e futsal: Santa Rita de Minas, Piedade de Caratinga, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Naque, Resplendor, Manhumirim, Teófilo Otoni e Caratinga, disputaram 75 jogos que levaram um enorme público aos ginásios Alfeu Chaves, no América; e Poliesportivo, no bairro Limoeiro. Com apoio logístico da prefeitura de Caratinga, algumas escolas alojaram as delegações que trouxeram muito alegria para a cidade. “A competição que entrou no calendário da LCD na gestão atual, se encerrou no domingo com saldo superpositivo”, segundo a coordenação. Quem esteve competindo por aqui, já não vê a hora de voltar. Quem é da cidade, já está ansioso pela segunda.

ACIC e USIPA faturam voleibol

O ginásio do bairro Limoeiro recebeu os jogos de voleibol. A USIPA de Ipatinga, clube referência nacional na modalidade na base, chegou favorito em todas às categorias. Porém, o projeto ACIC Vôlei, teve grandes atuações e ganhou duas das quatro categorias. Os meninos do infanto masculino, bateram a USIPA na final por 2 sets a 1. O camisa 9 João, atleta convocado para seleção mineira, foi eleito destaque da competição.

As meninas não ficaram para trás e no Sub 18 também conquistaram o título batendo a USIPA pelo mesmo placar dos meninos. A camisa 5 Isabela foi eleita atleta destaque da categoria.

Os favoritos da USIPA confirmaram sua força no infanto feminino na decisão contra o Recanto Vôlei de Caratinga e venceram por 2 sets a 1. Num grande jogo. A capitã Letícia, levantadora camisa 5 do Vale do Aço, foi a destaque da categoria.

A última decisão do domingo ficou para os garotos do Sub 18. A USIPA enfrentou os meninos de Naque. Com segurança, e a frente do placar praticamente o jogo todo, venceram por 2 sets a 0. O grandalhão Vagner “Piu Piu” camisa 4, foi o destaque da competição.

Futsal marcado por grandes jogos

O ginásio Alfeu Chaves recebeu um ótimo público nos três dias de competição do futsal. Na categoria Sub 09, a menor da competição, os meninos do Esporte Clube Caratinga, fizeram a decisão contra a Cettatic, num ótimo jogo, sempre à frente do marcador, os meninos da Cettatic venceram por 4 a 2 e ficaram com o título.

Os meninos do Sub 11 protagonizaram um jogaço emocionante. A rivalidade América x Cettatic entrou em quadra. O ginásio foi à loucura com os lances, e ao final do empate em 2 a 2, nas cobranças de pênalti, a Cettatic levou a melhor por 7 a 6. Um jogo inesquecível.

A decisão do Sub 13 aconteceu entre Cettatic x Atenas de Santa Rita de Minas. Mais experientes em competições, e com mais tempo de treinamento, os garotos do Cettatic venceram por 5 a 0 a categoria e soltaram o grito de campeão.

A decisão da categoria sub 15 foi entre CT Amigos de Teófilo Otoni x Cettatic. O maior placar das finais foi a favor do time de T.O. Com elenco acostumado a disputa do Campeonato Mineiro, o CT Amigos venceu por 7 a 1 sem dar oportunidade alguma de reação ao adversário.

Os meninos do Sub 17, entraram em quadra sob enorme expectativa de um grande jogo. Quando a bola rolou, foi exatamente o que aconteceu. Novamente, a rivalidade América x Cettatic foi para às quatro linhas. O placar apertado de 2 a 1. Mostra o equilíbrio da final e o título americano.

Cettatic campeão: Sub 09, 11 e 13

CT Amigos T.O. campeão: Sub 15

América campeão: Sub 17

Rogério Silva