Batida frontal, na BR-116, próximo a Engenheiro Caldas, deixa mortos

Uma batida frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira (26), deixou pelo menos duas pessoas mortas. O acidente aconteceu em uma curva, próximo a Engenheiro Caldas.

Com o impacto, a caminhonete capotou e foi parar em uma vegetação à margem da rodovia. Já o carro de passeio, parou um pouco antes, no acostamento.

Imagens dos minutos seguintes a batida, mostram pessoas que passavam no local tentando ajudar os motoristas. Eles usam uma cavadeira para tentar abrir uma das portas.

Pedaços dos veículos ficaram espalhados na pista. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil de Governador Valadares, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estão no local que não precisou ser interditado.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, bem como se há mais vítimas.