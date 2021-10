Santa Bárbara do Leste: Escolas municipais realizam atividades voltadas para a Semana das Crianças

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Entre os dias 04 e 08 de outubro, diversas ações foram desenvolvidas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para celebrar a Semana das Crianças. A ação é promovida todos os anos, com total apoio da Secretaria de Educação e do Governo Municipal.

Segundo a secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, durante a semana foram realizadas diversas brincadeiras e distribuídas saborosas guloseimas a todos os estudantes. A Secretária ressalta que as atividades foram desenvolvidas respeitando-se as medidas de prevenção à COVID-19, e, mesmo assim, muita alegria e diversão fizeram parte da rotina dos estudantes.

Meire Débora destaca que através das divertidas atividades, as Equipes Pedagógicas buscaram também despertar os alunos para importância de se preservar o meio ambiente e de se cuidar da Escola, não jogando lixo no chão e mantendo a organização em todos os espaços. “Nossos alunos são constantemente orientados a cuidar de todos os meios em que convivem, assim, além de terem acesso a uma educação de qualidade, eles são incentivados também a serem pessoas conscientes e responsáveis”, destaca a Secretária.

Para a prefeita Wilma Pereira, as atividades desenvolvidas ao longo da última semana nas Escolas têm o objetivo de garantir a alegria da garotada, porém, o mais importante é relembrar a cada aluno, de forma especial, o quanto é bom ser criança.

Assessoria de Comunicação