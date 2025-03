Samarco faz pagamento a municípios de Caratinga e Pingo D’Água

Os municípios de Caratinga, Pingo D’Água, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado receberam, nessa semana, a primeira parcela referente ao Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce.

Caratinga recebeu R$ 3,99 milhões e Pingo D’Água R$ 886,3 mil.

A segunda parcela prevista para pagamento neste ano será feita no início de junho. As quatro cidades fazem parte do grupo de 26 municípios que aderiram no prazo de 120 dias da homologação do Acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os repasses fazem parte do termo, que foi negociado ao longo dos últimos anos com o envolvimento do Poder Público.

Esse repasse, proveniente do acordo firmado entre as empresas Samarco, Vale e BHP, tem como objetivo ajudar as cidades a investir em áreas essenciais como saúde, educação, segurança e outros projetos que beneficiem a população local.