Defesa de ex-secretária de Planejamento e Fazenda de Caratinga alega “perseguição política” e “mandado de prisão arbitrário”

A defesa da ex-secretária de Planejamento e Fazenda de Caratinga, Fernanda Dimonnaê, que se encontra com mandado de prisão em aberto como investigada pela Operação Forasteiros deflagrada pela Polícia Civil de Caratinga, entrou em contato com o Diário e emitiu a seguinte nota:

Em defesa da Sra. Fernanda Dimonnaê,

Na qualidade de advogado constituído, venho a público esclarecer os fatos que envolvem minha cliente, Sra. Fernanda Dimonnaê, ex-secretária municipal de

Planejamento e Fazenda de Caratinga/MG, que, ao longo de sua atuação, pautou-se integralmente na legalidade, na transparência e na moralidade administrativa.

Desde sua nomeação, a Sra. Fernanda enfrentou um cenário crítico na administração municipal, caracterizado pela ausência de transição governamental, pelo

desaparecimento de processos administrativos e pela execução de despesas sem observância dos trâmites legais. Diante dessas irregularidades, adotou medidas

corretivas e técnicas para assegurar a lisura dos atos administrativos e a proteção do interesse público.

Entretanto, sua postura rigorosa no cumprimento da lei encontrou forte resistência por parte de setores da administração municipal, resultando em perseguições políticas, ataques à sua honra e tentativas de obstrução de suas funções. Esse cenário culminou na

instauração de Comissões Processantes e na formulação de acusações desprovidas de fundamentação jurídica adequada, com evidente cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa. O trâmite dessas investigações, conduzido de forma acelerada e sem a

devida análise dos fatos, demonstra um possível desvio de finalidade e a utilização indevida de mecanismos legais para fins políticos.

Mais grave ainda foi a expedição de um mandado de prisão de forma arbitrária, sem que minha cliente tivesse sido previamente intimada ou oportunizada a apresentar defesa. Trata-se de uma afronta aos princípios basilares do devido processo legal, configurando violação de garantias constitucionais fundamentais.

A nota ainda diz:

Reiteramos que a Sra. Fernanda Dimonnaê sempre atuou com absoluta integridade,

buscando a correta aplicação dos recursos públicos e a observância dos princípios

administrativos. Confiamos que a Justiça prevalecerá e que os fatos serão analisados com

imparcialidade e isenção, restabelecendo a legalidade e a honra de nossa cliente.