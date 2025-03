Família recebe apoio do prefeito de Piedade de Caratinga, que mobiliza empresários e políticos para garantir medicamento de R$ 17 milhões

PIEDADE DE CARATINGA– Robson da Silva Júnior, ou simplesmente Robinho, tem apenas 10 anos, mas já enfrenta uma das batalhas mais difíceis de sua vida. Diagnosticado há três anos com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença rara e progressiva que enfraquece os músculos, o menino luta contra a perda gradual da capacidade de locomoção e, mais tarde, contra a falência dos órgãos vitais.

Mas a história de Robinho não é apenas sobre a dor de viver com uma condição devastadora. Ela também é marcada pela resistência de sua família e pela esperança de um tratamento inovador. Desde setembro de 2024, a família de Robinho iniciou a campanha “Salve o Robinho” para arrecadar R$ 17 milhões, valor necessário para comprar o medicamento Elevidys, que pode paralisar o avanço da doença e dar uma chance de vida ao garoto.

Os pais de Robinho, Márcia e Robson foram procurados pelo prefeito Adolfo Bento, que se prontificou em mobilizar esforços para ajudar na arrecadação.

A DOR DA FAMÍLIA

Márcia Lucas, mãe de Robinho, compartilha o sofrimento e a esperança de sua família. “Quando descobrimos, não tinha o que fazer, não tinha medicamento, era só mesmo os cuidados paliativos. Há um ano saiu esse medicamento Elevidys, que paralisa a doença e desde então nós já começamos a lutar pelo Elevidys para salvar a vida do nosso filho, porque é muito difícil você olhar para um filho e ele é como uma mercadoria, com prazo de validade”.

A dor de ver seu filho com dificuldades para brincar com seus amigos é algo que Márcia tem enfrentado diariamente: “Hoje fui buscar o Robinho na escola. Ele veio chorando da escola em casa: ‘Mamãe, por que eu nasci assim? Os meus amiguinhos podem brincar e eu não posso’. Eu vim chorando com ele. Ele disse: ‘Os meus amiguinhos podem brincar, eu não posso. Mamãe, eu não quero mais assistente, quero brincar’”.

A mãe também reflete sobre a dificuldade de lidar com as limitações físicas de Robinho, que já sente os efeitos da doença. “Vejo diferenças no Robinho de um mês para o outro. Coisas que ele fazia antes, que ele não conseguiu fazer hoje. O Robinho não consegue subir a escada, não consegue correr. Se eu vou a algum lugar que não tenha elevador, que tenha escada, coloco ele nas costas e subo com ele”.

Márcia não desiste e faz um apelo emocionado. “R$ 17 milhões, ouço muita gente falando, ‘Márcia, mas você não vai conseguir, é muito dinheiro’. Mas, estou fazendo minha parte, só pergunto pra pessoa, se fosse um filho seu, você ia cruzar os braços? Vou lutar, enquanto tiver vida em mim, vou lutar por ele, devo isso pra ele, não consigo pensar em viver sem ele”.

Robson Silva, pai de Robinho, também compartilha a dor e a luta diária pela vida do filho. Ele fala sobre a criação da Associação “Salve o Robinho”, que além de ajudar na arrecadação para o tratamento de Robinho, busca dar suporte a outras famílias que enfrentam o mesmo drama. “Hoje nós temos uma associação, que é a Associação Salve o Robinho e demais crianças com doença rara”, diz Robson.

Ele ainda chama atenção para a solidariedade dos empresários. “Para os empresários que queiram nos ajudar, acredito que possam estar doando parte do Imposto de Renda em prol da campanha do Robinho. Você, empresário, pode procurar o seu contador e tentar parte do imposto de renda ser destinado para a associação. A partir de agora, seria deduzido isso no imposto do ano que vem”.

Embora a campanha tenha arrecadado cerca de R$ 800.000 até o momento, o valor ainda está longe do objetivo e o tempo está se esgotando. “Falta muita coisa. Com os eventos conseguimos R$ 20.000. Parece ser muito dinheiro, mas quando a gente olha pelo montante que a gente tem que arrecadar, isso é quase nada”.

Robson faz um apelo ainda mais amplo. “Sabemos que é uma missão muito difícil, mas se todo mundo unir, a gente consegue, nós somos 200 milhões de brasileiros, não é isso? Se cada um dividir um pouco da carga, aí a gente consegue ajudar todo mundo”.

APOIO DE PIEDADE DE CARATINGA

O prefeito de Piedade de Caratinga, Adolfo Bento, também se sensibilizou com o caso de Robinho e se tornou um defensor da causa. Em um apelo à solidariedade, ele destaca. “Não estou falando como prefeito, mas, como cidadão. Gostaria de chamar atenção de todos os empresários do Brasil para ajudar essa família”.

A Prefeitura de Piedade de Caratinga tem se mobilizado para ajudar a arrecadar os recursos necessários, convocando empresários e políticos da região a apoiarem a campanha. “Vamos lutar que com fé em Deus vai dar tudo certo. E a Prefeitura de Piedade de Caratinga também está prestando todo apoio, convocando as pessoas que possam ajudar nessa campanha”, afirmou Adolfo Bento.

ESPERANÇA

A campanha “Salve o Robinho” segue com o objetivo de arrecadar o montante necessário para garantir o tratamento e, assim, salvar a vida do menino. A luta não é apenas pela criança, mas também por outras famílias que enfrentam doenças raras semelhantes. Como diz Robson Silva, “não é só o Robinho que sofre dessa doença. Então, a gente abriu uma associação não só para ajudar o Robinho, mas também outras famílias que não têm a mesma condição”.

A família de Robinho segue com a esperança de que a solidariedade possa fazer a diferença na vida de seu filho. Para quem deseja ajudar, a campanha está disponível no Instagram (@salveorobinho) e também por meio do Pix ([email protected]), que tem como titular Márcia Lucas de Souza.