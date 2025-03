Pai mata filho de 9 anos com tiro na cabeça por não aceitar fim de relação com mulher

No Vale do Jequitinhonha

CRIME BRUTAL | A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) intensifica as buscas pelo homem acusado de assassinar o próprio filho, um menino de 9 anos, em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O crime ocorreu na última sexta-feira (14), e desde então, equipes da PM e do Corpo de Bombeiros realizam uma operação ininterrupta para localizar e prender o suspeito.

O crime veio à tona após familiares do suspeito receberem um áudio em que ele confessava ter matado o filho e ameaçava tirar a própria vida. O Conselho Tutelar foi acionado e alertou a Polícia Militar. No sábado (15), o corpo da criança foi encontrado em uma área de mata, com um ferimento de tiro na cabeça.

Segundo o Tenente Tameirão, comandante do 2º Pelotão da 23ª Companhia Independente da PM, a motivação do crime seria o inconformismo do pai com o fim do relacionamento com a mãe da criança. Áudios que circulam nas redes sociais revelam a crueldade do assassinato, com a criança implorando por ajuda e o pai confessando o ato.

As buscas, que já ultrapassam 20 horas, se concentram na região de Itamarandiba, com foco na área de mata onde o corpo foi encontrado e em locais próximos à Chapada do Carneiro, mencionada pelo suspeito no áudio. A PM utiliza diversas estratégias e recursos para localizar o foragido, incluindo o apoio do Corpo de Bombeiros.

Em um áudio que circula nas redes sociais, o menino pede ajuda e o pai confessa o crime. ‘Me ajuda. Me ajuda’, disse a criança. ‘Eu atirei no Gabriel e ele já está morto. Você estava brincando comigo achando que eu estava blefando. A mãe dele sabe o caminho que estava seguindo. Eu atirei e matei ele e agora eu vou atirar em mim, já estou avisando. Estou na Chapada do Carneiro’, confessou o assassino. (Rádio Itatiaia)

Fonte: Jornal Diário de Teófilo Otoni