43 alunos precisam de atendimento médico após uso de agulha compartilhada no ES

Incidente com agulha compartilhada ocorreu durante uma aula prática de Ciências em uma escola da cidade de Laranja da Terra, no Espírito Santo

Um incidente em uma escola de Laranja da Terra, no Espírito Santo, gerou grande repercussão e levou à demissão do professor responsável. Na última sexta-feira (14), 43 alunos precisaram de atendimento médico após realizarem uma atividade prática em sala de aula, onde todos utilizaram a mesma agulha para coleta de sangue. O caso foi registrado pela polícia e o professor foi demitido. De acordo com informações do jornal A Gazeta do Espírito Santo, os alunos envolvidos, com idades entre 16 e 17 anos, pertencem às turmas de 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Seus nomes, assim como o da escola e do professor, não foram divulgados para preservar a privacidade dos estudantes.

Como aconteceu o caso?

O incidente ocorreu durante uma aula de Práticas Experimentais em Ciências, ministrada por um professor de química. O docente demonstrou como realizar o teste para descobrir o tipo sanguíneo de cada aluno, mas utilizou a mesma agulha para aplicar o teste em todos os estudantes, o que gerou grande preocupação entre eles. Após o ocorrido, os alunos começaram a ser discriminados por colegas devido ao possível risco de contaminação. A situação levou os estudantes a informar os pais, que os levaram ao hospital para realizar testes rápidos, temendo a possibilidade de contrair doenças infecciosas, como o HIV.

Algum aluno foi contaminado?

Até o momento, os exames realizados deram resultados negativos, mas os alunos precisarão repetir os testes em 30 dias. A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde informaram que os estudantes continuam frequentando as aulas normalmente e estão bem. A Secretaria Estadual também revelou que o professor teve seu contrato encerrado e que o caso foi encaminhado para a corregedoria. A Polícia Civil, por sua vez, anunciou que seguirá com as investigações.

Fonte: Terra