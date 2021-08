Sagrra se apresenta hoje no Festival Sputnik Fest 2021 Online

DA REDAÇÃO- Nesta quinta-feira (5), às 20h, no canal Michel Oliveira Oficial no YouTube (https://www.youtube.com/user/MichelGuitarOliveira), a banda Sagrra se apresenta no Sputnik Fest, evento de bandas de rock/metal da cena independente.

O evento era realizado de forma presencial, mas, em 2020 ocorreu de forma online devido à pandemia. Em 2021, uma nova edição será realizada neste formato.

Esta edição contará com nove bandas, Judas O Outro, Quinta Travessa, Code 3-7, Lozanos, The Freak, Sound Seasons Project, Michel Oliveira e Sagrra.

“É uma alegria poder está ao lado de bandas tão importantes para o cenário independente, mesmo achando que não estamos preparados, resolvemos tomar este desafio a convite do próprio Michel. Esperamos corresponder à expectativa e agradeço ao Jornal Diário de Caratinga pela oportunidade de divulgar está ação cultural. Todos estão mais que convidados”, frisa o inhapinhense Lyzandro Cardozo, vocalista da Sagrra.