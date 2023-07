Sacas de café roubadas em Lajinha são encontradas na zona rural de Reduto

REDUTO – Após intenso rastreamento, a Polícia Militar encontrou na tarde desta quarta-feira (5) as sacas de café que haviam sido roubadas na noite de terça-feira (4) no córrego Rico, em Lajinha. As sacas de café foram localizadas na região da Barra do Jaguaraí, zona rural de Reduto.

Durante o roubo, as seis vítimas, com idades entre 38 e 80 anos, foram amarradas por homens encapuzados, que levaram um caminhão carregado de café, uma caminhonete e uma moto. Os autores ainda roubaram celulares, computador e gêneros alimentícios.

Equipes da PM se mobilizaram para tentar interceptar os criminosos. Informações indicavam que alguns dos veículos roubados seguiram em direção ao córrego dos Fagundes, zona rural do município de Reduto, possivelmente com destino a Simonésia.

O caminhão e a motocicleta foram localizados na região de Simonésia. Ao perceber a presença da equipe policial, o motociclista parou e disparou contra os militares, que revidaram. Ninguém se feriu.

A caminhonete foi encontrada abandonada, nesta quarta-feira (5), numa lavoura de café na região do córrego da Laje, zona rural de Santana do Manhuaçu.

As 94 sacas de café foram encontradas no final da tarde desta quarta. Foram encontrados as carnes e um saco de amendoim, que também haviam sido furtados em Lajinha.

Os veículos removidos ao pátio credenciado do Detran. O local do crime foi periciado pela Polícia Civil. A PM segue nas buscas pelos suspeitos.

Fonte: Portal Caparaó