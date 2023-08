Rua Alberto Vieira Campos será interditada para obras

O Departamento Municipal de

trânsito de Caratinga informa que a Rua Alberto Vieira Campos estará interditada a partir desta terça-feira (29/08) para realização de obras de recapeamento asfáltico.

A orientação para os moradores da rua é que retirem seus veículos das garagens e deixem em ruas adjacentes.

As pessoas que utilizam a via devem buscar rotas alternativas.

Para mais informações entre em contato com o Departamento de trânsito através do telefone 3329-8069.