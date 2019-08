Rotary Club Caratinga recebe governadora do Distrito 4521

CARATINGA – Terça-feira (6) de reunião festiva no Rotary Club Caratinga, com casa cheia na visita da governadora do Distrito 4521 de Rotary Internacional, Cláudia Maria Lello Scaglioni. O Distrito é fruto da fusão dos 4520 e 4580; Caratinga é a quarta cidade da extensa área geográfica do novo distrito rotário

Durante o dia a governadora cumpriu agenda protocolar, incluindo o plantio de árvore na Avenida Dário Grossi e reunião de trabalho com a diretoria do RC Caratinga, à frente o presidente Afrânio Coimbra.