Renatinho Schuenk assume o cargo de prefeito de Durandé

DURANDÉ – O presidente da Câmara de Durandé, Carlos Renato Schuenk, foi empossado no cargo de prefeito municipal, em ato realizado na noite desta quarta-feira (11).

A posse ocorreu por determinação da Justiça, após o afastamento do prefeito Adriano Feitosa. Conforme a liminar, Renatinho deverá permanecer no cargo até a posse do prefeito eleito, Renato Paiva, no dia 01 de janeiro.

“Eu fui empossado aqui como novo prefeito da cidade porque estava exercendo a função de presidente da Câmara. A gente sabe que nossos desafios são muitos e o tempo é muito curto, mas esperamos ter a transparência e poder ajudar o novo prefeito que assumirá em janeiro a prefeitura de Durandé. Tudo aquilo que estiver ao meu alcance, vou procurar ajudar, esclarecer e espero que esses 20 dias sirva para muita coisa para o nosso futuro”, afirmou Renatinho Schuenk.

Adriano Feitosa sucedeu o prefeito José Elias, que faleceu no ano passado. O próximo na linha de sucessão era o presidente da Câmara Municipal.

AFASTAMENTO

O afastamento do cargo atendeu a pedido numa ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que aponta irregularidades no exercício de suas funções.

O MPMG argumenta que o prefeito exercia, simultaneamente, o cargo de chefe do Executivo de Durandé e o de residente médico no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, com carga horária semanal de 60 horas. A situação, de acordo com o processo, gerava ausência frequente de Adriano Feitosa em todos os dias úteis em Durandé, prejudicando a administração local e causando “acefalia no Poder Executivo”, desde fevereiro.

Além disso, a investigação do MP revelou que Adriano Feitosa utilizava veículos e servidores do município para fins particulares, como deslocamentos entre Durandé e aeroportos em Minas Gerais. As viagens, custeadas com dinheiro público, não tinham justificativa de interesse municipal, segundo a acusação.

Portal Caparaó