Autores de furto em Jequeri são presos em Abre Campo

ABRE CAMPO – Dois indivíduos foram presos após roubarem em uma propriedade localizada no córrego Vargem Grande, zona rural de Jequeri. A dupla foi presa em Abre Campo.

A Policia Militar recebeu informações referente a um furto de R$1.500,00 ocorrido na terça-feira (10) na zona rural de Jequeri, onde dois indivíduos teriam furtado a residência de dois idosos e após o furto teriam deslocado para o município de Abre Campo. Segundo informações, os autores estavam em um veículo Ford/ka, de cor prata.

Durante rastreamento, já na manhã desta quarta-feira (11), a PM recebeu informações de que o veículo utilizado pelos autores estava deslocando da cidade de Manhuaçu sentido a Belo Horizonte, na Rodovia BR262.

Foi realizado uma operação de cerco e bloqueio da via, momento em que os militares conseguiram visualizar e abordar o veículo, próximo ao trevo de acesso a Sericita; sendo constatado que haviam dois ocupantes, com as características idênticas aos autores envolvidos na ocorrência do furto.

Durante as buscas, foi localizado mais de R$700,00 em dinheiro, além de máquinas de cartão, cartões de créditos e outros materiais que foram apreendidos, juntamente com o veículo utilizado no furto.

Os autores de 26 anos (de Esmeralda/MG) e de 43 anos (Contagem/MG), ambos já com outras passagens pela Polícia, foram presos em flagrante delito até a Delegacia de Polícia Civil.