Agricultor familiar de 79 anos produziu o melhor café de Minas Gerais em 2024

Cafeicultor de Espera Feliz vence o concurso de qualidade promovido pela Emater-MG

BELO HORIZONTE – O melhor café mineiro da safra 2024 foi produzido por um agricultor familiar de 79 anos, do município de Espera Feliz, na região produtora das Matas de Minas. Onofre Alves Lacerda foi o campeão estadual do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, durante a solenidade realizada pela Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural (Emater-MG), promotora da competição.

Onofre Lacerda se tornou o primeiro bicampeão estadual da história do concurso, pois já havia vencido em 2017. O café vencedor deste ano obteve a maior nota entre todas as 1.406 amostras concorrentes, provenientes de 146 municípios mineiros das regiões produtoras: Matas de Minas, Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Chapada de Minas.

O campeão concorreu na categoria Natural e recebeu 92,7 pontos, de um total de 100, de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor.

Trabalho com os filhos

Onofre tem uma área de 16 hectares de café em Minas Gerais, dividida com os filhos. A família recebe assistência técnica da Emater-MG. “Todo mundo trabalha. Desde a época do meu pai e do meu avô a gente mexe com café. Meu pai sempre me ensinou que quando for fazer as coisas, é preciso fazer bem-feito. A gente nunca esqueceu disso. O meu prazer é colocar um alimento de primeira qualidade na mesa do consumidor”, afirmou logo após receber o prêmio.

Um dos filhos de Onofre, José Alexandre Abreu de Lacerda, conta que o pai é hoje responsável pela supervisão dos trabalhos na propriedade. “O meu pai é aquele cara que passa nos talhões de café e dá o feedback. Ele acompanha nos terreiros, observa. Ele também é um dos responsáveis pela decisão de envios de lotes para os concursos”, explica

Prêmio Sustentabilidade

Neste ano, além do título de campeão estadual no concurso, Onofre Lacerda também recebeu o prêmio Sustentabilidade, por ser o participante do programa de certificação Certifica Minas Café com a maior nota entre os concorrentes. Além disso, os produtores de Espera Feliz dominaram a premiação na região das Matas de Minas e obtiveram as melhores notas entre todos os participantes do estado.

Entre os premiados de Espera Feliz, está a produtora Altilina Evaristo Barbosa de Lacerda. Com 92,6 pontos, ela recebeu o certificado Cafeicultora Destaque em Qualidade por atingir a maior pontuação entre as mulheres participantes. Altilina Lacerda também ficou com o segundo lugar geral do concurso.

O presidente da Emater-MG, Otávio Maia, ressaltou que o concurso é uma das ações realizadas pela empresa para promover o café mineiro. “Reconhecemos a importância do café, não só do ponto de vista econômico e do peso na nossa pauta de exportação. Mas também pela renda que ele leva para o campo, proporcionando a melhora de vida para aqueles que vivem desta atividade”, declarou.

A competição é promovida pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe). O patrocínio é do Sicoob Crediminas, supermercado Verdemar e Oficina do Espresso.

Este ano, além do certificado e troféu, o vencedor estadual recebeu o prêmio de R$ 10 mil do Sicoob Crediminas. O segundo lugar também recebeu premiação em dinheiro.

Vencedores do Concurso 2024

Campeão Estadual e Destaque em Sustentabilidade

Onofre Alves Lacerda – Espera Feliz (92,7 pts.)

Categoria Café Natural

Matas de Minas

Onofre Alves Lacerda – Espera Feliz (92,7 pts.)

Manoel Protázio de Abreu – Espera Feliz (91,2 pts.)

Silvânia Veiga Teixeira de Lacerda – Espera Feliz (90,6 pts.)

Sul de Minas

Rubens Correa da Cunha Júnior – Jacutinga (89,2 pts)

André Luís Vieira – Lavras (87,9 pts.)

Pedro Brás – Piumhi (87,8 pts.)

Cerrado Mineiro

Márcia Mayumi Tomizawa – Carmo do Paranaíba (87,8 pts.)

Felipe Barbosa Meneses (Fazenda São José) – Ibiá (87,7 pts.)

Edu Leandro Melo – Pratinha (87,5 pts.)

Categoria Cereja Descascado/Despolpado/ Desmucilado

Matas de Minas

Altilina Evaristo Barbosa de Lacerda – Espera Feliz (Cafeicultora Destaque – 92,6 pts.)

Claudiana Medeiros Lacerda – Espera Feliz (91,2 pts.)

Ercilei José de Oliveira – Manhuaçu (90,8 pts.)

Sul de Minas

Joaquim Adolfo Pinto Noronha – Dom Viçoso (89,8 pts.)

Jair Brás – Piumhi (88,3 pts.)

Flávio Roberto Carvalho Ferraz – Dom Viçoso (88,2 pts.)

Cerrado Mineiro

Ricardo de Souza Guimarães – Patrocínio (89,6 pts.)

Beatriz Aparecida de Souza Guimarães – Patrocínio (88,2 pts.)

Guima Café – Varjão de Minas (88,1 pts)

Chapada de Minas

Iasmin Fernanda Vilela Resende – Rio Pardo de Minas (86,2 pts.)