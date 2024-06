Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus

Peregrinação na Diocese de Caratinga terá início no dia 26 de junho, na Igreja Nossa Senhora do Carmo

CARATINGA – A Diocese de Caratinga está no roteiro da peregrinação das relíquias de Santa Teresinha. O início será no dia 26 de junho, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada. Esta peregrinação é uma expressão profunda de devoção e celebração da vida e legado de Santa Teresinha, conhecida como a “maior santa dos tempos modernos”, segundo Pio X. E na tarde desta quarta-feira (19), frei Jorge Corrêa e frei João de Deus falaram sobre essa peregrinação.

Frei Jorge explicou o que representa para a comunidade de Caratinga receber esta relíquia. “Para nós, igreja católica e toda a comunidade de Caratinga, a visita das relíquias nos coloca em um encontro muito próximo com a santa. A relíquia é uma parte do corpo da santa e quando nós nos aproximamos do corpo de uma pessoa, a gente também se encontra com a pessoa, mesmo ela estando morta. Assim, por exemplo, quando a gente vai num funeral, vou me despedir, mas ali já não está mais a pessoa, está só o seu corpo. Assim, também, a relíquia traz a pessoa de Santa Teresinha. Então, essa relíquia é de primeira grandeza, porque é uma parte do corpo da própria santa. Ela desejou percorrer a terra levando a fé, o nome de Jesus, o mistério da cruz de Jesus”.

Conforme frei Jorge, uma parte destas relíquias foi para o Oriente e a outra parte, que são os ossos da perna direita, está no Brasil, percorrendo 70 cidades. “O seu tronco, os seus braços e a sua cabeça permanecem em Lisieux, na França”.

Ele ressaltou que quando os católicos recorrem à santa, ela faz a intercessão. “Então, ela está lá, e junto de Jesus intercede por nós. Mas para igreja católica é importante que a gente, se aproximando da santa, se motive mais, renove o desejo de viver o próprio batismo e de também sermos santos. Ao nos encontrarmos com as relíquias temos essas duas dimensões, que ela interceda por nós e que nós possamos imitá-la”.

De acordo com o frei Jorge, Santa Teresinha prometeu que depois da morte, queria passar o seu céu fazendo o bem na terra, “por isso inclusive que a imagem mais conhecida de Santa Teresinha é aquela com a cruz, com as rosas e ali não é ela oferecendo rosas para o crucificado, pra cruz, mas ela pegando rosas de junto de Jesus e nos oferecendo, então Santa Teresinha dizia que faria chover depois da sua morte, uma chuva de rosas, de graças, de bênçãos de Deus sobre todas as pessoas. Quando nos aproximamos dela, a gente pede que alcancemos uma graça, alcancemos uma rosa, alguma graça especial, algum pedido, alguma necessidade que nós estamos passando”.

Ele continua: “Santa Terezinha é uma santa muito próxima, gente como a gente, eu diria. A simplicidade de Santa Terezinha impressiona. Ela mesma dizia que olhava a igreja e via tantos santos altos, grandes e pensava: ‘eu não consigo ser santo como todos esses santos que a igreja tem. Eu sou tão pequena, tão humilde’. E aí ela descobre o caminho dos braços de Deus como um pequeno pássaro que sobe nas asas de uma águia grande, que é o próprio Jesus, que a eleva até as alturas celestes”.

PROGRAMAÇÃO

Frei João de Deus observou que é uma alegria muito grande receber as relíquias de Santa Teresinha na paróquia de Nossa Senhora do Carmo. “No dia 26, na próxima quarta-feira, receberemos as relíquias no bairro das Graças, às 11h. Fica algumas horas no bairro e em seguida nós vamos em carreata pra Santa Cruz, no Santuário do Senhor Bom Jesus, onde fica por algumas horas e depois viremos em carreata para a paróquia do Carmo, chegará aqui por volta das 19h. Dom Juarez, o nosso bispo diocesano, vai celebrar a santa missa de acolhida das relíquias aqui na nossa paróquia. Será um momento de graça muito grande de Deus, receber Santa Teresinha em nosso meio. Ficará aqui naquela noite, no dia seguinte também, teremos a primeira missa às 6h, e depois várias missas durante o dia, momentos de oração, de veneração do relicário, e muitos grupos virão de fora para estar ali diante das relíquias de Santa Teresinha, e na quinta-feira, no dia 27, teremos a missa das 20h e vigília até meia-noite”.

A programação continua na sexta-feira (28). “Teremos missa às 6h e veneração na parte da manhã e para nossa alegria, ao meio-dia, nós sairemos daqui com Santa Teresinha e vamos para o presídio de Caratinga. Vamos entrar no presídio com o relicário de Santa Terezinha, teremos uma programação no pátio do presídio, passaremos diante de cada cela, será um momento muito especial. Dom Juarez entrará conosco no presídio e naquela mesma tarde vamos para a comunidade terapêutica Mãe Admirável, que fica próximo do presídio. Retornando para cá, na sexta-feira dia 28, que temos toda uma programação, e à noite haverá o tributo a Santa Teresinha. Já sábado (29) pela manhã um momento com a infância missionária, momento com as crianças e às 13h temos o momento da missa de envio de Santa Teresinha que irá para Piedade de Caratinga”.

Ao finalizar, o religioso falou mais uma vez da satisfação em receber as relíquias de Santa Teresinha. “Para nós é um momento de graça de Deus muito grande. Santa Teresinha como disse o frei Jorge, sai da França e percorre o mundo, se encontra no Brasil neste momento em várias cidades que tem passado e a gente tem acompanhado através da imprensa, quantas graças, quantas coisas lindas temos contemplado. Temos visto Santa Teresinha que passa nas paróquias, nas praças, hospitais, estádios, em tantos lugares teremos a graça de recebê-la aqui em nossa paróquia, aqui em nossa cidade, em nossa diocese. Tenho certeza que será um momento de graça de Deus para todos nós”.