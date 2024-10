REGIONAL: TUBARÃO LARGA NA FRENTE

Santa Bárbara venceu Esplanada por 2 a 1 no primeiro jogo da decisão da LCD

CARATINGA – O último domingo de setembro, dia 29, foi de grandes emoções na primeira partida que decide o título do Campeonato Regional, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. O estádio do Carmo ficou lotado para o encontro Esplanada x Santa Bárbara. Com um forte esquema de segurança, seguindo as orientações da Polícia Militar para dar tranquilidade aos torcedores, a expectativa era de um grande jogo entre os finalistas. A torcida alviverde dona da casa foi em maior número para empurrar seu time. Porém, a torcida azul e branco também marcou presença e lotou o espaço destinado a ela. Ambas com suas charangas ditando o ritmo.

O JOGO

Com a bola rolando, o Verdão tratou logo de ir para o ataque. Entretanto, quem chegou primeiro foi o Tubarão pelo lado direito, jogada rápido que Itinho deu ótima assistência para o artilheiro Eraldo que de pé direito, tocou por baixo do goleiro João Pedro para abrir o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. O Esplanada ainda não tinha encontrado seu jogo, quando aos 17 minutos, depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Escala que tinha ido para área para tentar o gol de cabeça, acabou aproveitando a falha na marcação da defesa verde e de perna direita, tocou de primeira para marcar o segundo gol dos visitantes. O gol fez a torcida do Verdão se calar por um bom tempo, enquanto a torcida do Tubarão fazia a festa. O primeiro tempo terminou com o time azul com ótima vantagem.

O segundo tempo começou com o Esplanada tentando buscar o primeiro gol para voltar para o jogo. A conversa no intervalo surtiu efeito. O time voltou mais ligado e organizado. Logo aos 5 minutos, Gil entrou na área azul e branco e diminuiu para os donos da casa. O gol incendiou a torcida e esquentou o jogo. O Santa Bárbara demonstrou muita tranquilidade e organização para barrar as investidas do Verdão. Ainda conseguia sair rápido no contra-ataque para levar perigo ao gol esplanadense. Ao final do jogo, o Tubarão manteve a vantagem e segurou a vitória por 2 a 1.

O segundo encontro acontecerá dia 13 no estádio Francisco Ferreira Maia, em Santa Bárbara do Leste. O Tubarão joga por um empate para conquistar o Tetra. Já o Esplanada, precisa de uma vitória por 2 gols de vantagem para conquistar o tri. Ou um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A certeza é que será outro jogão.

Esplanada: João Pedro, Márcio Gabriel, Tavares, Yuri, Piauí, Jean, Guil, Gil (Bruno), Juninho (Alex), Badola, Rael. Técnico: Beto Corrêa

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Luquinha), Escala, Jajá, Geisandro, Edson, Caetano, Thiago (Jefinho), Emílio (Michelzinho) Eraldo, Itinho. Técnico: Dedel

Arbitragem: Como ficou acertado em reunião com as duas equipes, a arbitragem para os dois jogos viria de outras Ligas. Assim, a Liga de Governador Valadares enviou um trio experiente para mediar o confronto. Jhony Rickson ficou responsável pelo apito, auxiliado por Sílvio Gomes da Silva e Edinilson Pereira. Acompanhando os lances de perto, mantendo a postura e dialogando quando preciso, a arbitragem teve o controle do jogo mesmo diante da pressão dos bancos. Ao final, não tiveram nenhuma interferência no placar final do jogo.

Fotos: Samuel Felipe @fotos_esoirtivas – texto: Rogério Silva