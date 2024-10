Escola Professor Jairo Grossi é bicampeã geral dos Jogos Estudantis

CARATINGA- Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Professor Jairo Grossi se sagrou campeã geral dos Jogos Estudantis de Caratinga. O bicampeonato veio no domingo (29), último dia do evento e dia das principais finais nos esportes coletivos. Logo na primeira final da manhã na modalidade Voleibol Feminino Infanto, ao vencer por 2 set´s a 0 a Escola Estadual Princesa Isabel, o título geral foi sacramentado.

Foram 204 medalhas conquistadas pela Escola Professor Jairo Grossi, sendo 127 de ouro, 67 de prata e 10 de bronze, no segundo lugar geral ficou a Escola Estadual Princesa Isabel com 139 medalhas conquistadas e em 3º lugar no Geral ficou a Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa do distrito de Santa Efigênia com 67 medalhas conquistadas, melhor desempenho da Escola na competição.

Os Jogos Estudantis de Caratinga iniciaram no dia 24 de agosto com a participação recorde de 48 escolas municipais, estaduais e privadas de ensino e 2.523 alunos/atletas competindo nas modalidades de atletismo (corridas, arremessos e saltos), basquete, dama, futevôlei, futsal, handebol, natação, peteca, queimada, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia e xadrez.

O encerramento esportivo do evento ocorreu nesse domingo (29) com as finais das modalidades esportivas de basquete, futsal, handebol e voleibol. Além do título de campeão geral, a Escola Professor Jairo Grossi vencer as duas copas em disputa: Copa Criança – que abrange as categorias menores (mini, pré-mirim e mirim) com alunos/atletas de 7 a 11 anos, e a Copa Juventude – que abrange as categorias (infantil, infanto e juvenil) com alunos/atletas de 12 a 18 anos. As Escolas vencedoras nas modalidades individuais e coletivas nas categorias Infantil (12 a 14 anos) e Infanto (15 a 17 anos) garantem vaga como representante de Caratinga no JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais 2025.

Confira as classificações finais das modalidades coletivas dos Jogos Estudantis 2024:

Basquete Infanto Masculino

1º – EE Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE José Augusto Ferreira

Basquete Juvenil Masculino

1º – EE José Augusto Ferreira

2º – EE Moacyr de Mattos

Futsal Mini Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – EM Dona Glorinha Rocha Abelha

Futsal Pré-Mirim Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – EM Menino Jesus de Praga

Futsal Mirim Feminino

1º – EM Sebastião dos Santos Rosa

2º – Colégio Expoente

Futsal Mirim Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – EM Padre Roque Colombo

Futsal Infantil Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Sinfrônio Fernandes

Futsal Infantil Masculino

1º – EE Juarez Canuto de Souza (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Moacyr de Mattos

Futsal Infanto Feminino

1º – EE Moacyr de Mattos (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Princesa Isabel

Futsal Infanto Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Professor Joaquim Nunes

Futsal Juvenil Feminino

1º – EE Professor Joaquim Nunes

2º – Escola Professor Jairo Grossi

Futsal Juvenil Masculino

1º – EE Princesa Isabel

2º – EE Moacyr de Mattos

Handebol Mirim Feminino

1º – EM Gerly Rodrigues Moreira

2º – EM Sebastião dos Santos Rosa

Handebol Mirim Masculino

1º – EM Menino Jesus de Praga

2º – EM Barquinho Amarelo

Handebol Infantil Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Moacyr de Mattos

Handebol Infantil Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Moacyr de Mattos

Handebol Infantil Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Moacyr de Mattos

Handebol Infantil Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Juarez Canuto de Souza

Handebol Infanto Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Engenheiro Caldas

Handebol Infanto Masculino

1º – EE Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2025);

2º – Escola Professor Jairo Grossi

Queimada Mini Feminino

1º – EM Gerly Rodrigues Moreira

2º – EM Menino Jesus de Praga

Queimada Mini Masculino

1º – EM Sebastião dos Santos Rosa

2º – EM Gerly Rodrigues Moreira

Queimada Pré-Mirim Feminino

1º – EM Barquinho Amarelo

2º – EM Gerly Rodrigues Moreira

Queimada Pré-Mirim Masculino

1º – EM Antônio Martins Teixeira

2º – EM Gerly Rodrigues Moreira

Queimada Mirim Feminino

1º – Escola Líber

2º – EM Sebastião dos Santos Rosa

Queimada Mirim Masculino

1º – EM Sebastiao dos Santos Rosa

2º – EM Professora Conceição Martins da Silva

Voleibol Infantil Feminino

1º – EE Maria Júlia de Mattos (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Princesa Isabel

Voleibol Infantil Masculino

1º – EE Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Maria Júlia de Mattos

Voleibol Infanto Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2025);

2º – EE Princesa Isabel

Voleibol Infanto Masculino

1º – EE Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2025);

2º – Escola Professor Jairo Grossi

Voleibol Juvenil Feminino

1º – EE Princesa Isabel

2º – Escola Professor Jairo Grossi

Voleibol Juvenil Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – EE Princesa Isabel