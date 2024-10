HOJE: Debate com candidatos a prefeitura de Caratinga

Nesta segunda-feira (30), a partir das 19h, você acompanha, ao vivo, pela página do DIÁRIO DE CARATINGA no Facebook ou pelo canal do YouTube, o debate com os candidatos a Prefeitura de Caratinga.

Participam Dr. Giovanni (PL), Johny Claudy (PSDB), Júlio Ribeiro (PRD) e Pedro Leitão (PDT). Rogério Soares (REPUBLICANOS) optou por não participar do evento.

Na dinâmica do segundo debate, mediado pelo professor Eugênio Maria Gomes, dois blocos em que os candidatos perguntam entre eles, um voltado para perguntas de cinco associações e as considerações finais.

Foram sorteadas e participarão do debate: Núcleo, Adefic, Apae, Pastoral da Criança e Pastoral da Ecologia Integral