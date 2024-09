Regional LCD: Esplanada em vantagem na Semi

CARATINGA – O domingão (8) foi de Semifinal no Regional da Liga Caratinguense de Desportos, quando foram realizados os jogos de ida. Em Caratinga, o Esplanada goleou o 1º de Maio. Já em Piedade de Caratinga, APEC e Santa Bárbara empataram.

APEC 2 x 2 Santa Bárbara

Em Piedade de Caratinga, depois de uma classificação dramática diante da rival Chapecoense, a APEC recebeu o fortíssimo time do Santa Bárbara, dono da melhor campanha na primeira fase. Os visitantes saíram na frente no placar. Porém, com muita disposição, os anfitriões buscaram o empate e a virada para 2 a 1. Mas, o Tubarão não se entregou e buscou o gol de empate em 2 a 2.

Com esse resultado, no próximo final de semana em Santa Bárbara do Leste, as duas equipes jogam por uma vitória simples. Em caso de outro empate, a decisão sairá na decisão por pênaltis.

Esplanada 4×0 1° de Maio

A outra partida da fase semifinal aconteceu no estádio do Carmo, campo do Esplanada, embora o mando fosse do time do bairro Aparecida. Um público muito bom compareceu na “Grota” para assistir o duelo. Logo aos 06 minutos, o camisa 11 Badola aproveitou uma rebatida do bom goleiro Paulo Henrique e abriu o placar para o alviverde. O time alvinegro não sentiu o gol e melhorou no jogo, criando boas oportunidades, mas, esbarraram no goleiro João Pedro. O primeiro tempo terminou mesmo 1 a 0.

A etapa complementar voltou com o Verdão tentando ampliar o placar, depois de um erro na defesa do Touro, novamente Badola aproveitou e fez 2 a 0. O 1° de Maio tentava pressionar para diminuir o placar, entretanto, errava na saída, e outra vez o camisa 11 mostrou oportunismo para fazer 3 a 0 para o time verde e marcar seu terceiro no jogo. Demonstrando muita coragem, mas também cansaço, o alvinegro foi prá cima, no contra-ataque, o goleiro Paulo Henrique teve que parar com falta feia o camisa 16 Magno. O árbitro expulsou o arqueiro do Touro. Sem poder mais fazer modificações, sobrou para o lateral Tinaí assumir o gol. Na sequência, Magno driblou a marcação, chutou rasteiro fora do alcance do “goleiro” para fechar o placar em 4 a 0. Com este resultado, no próximo domingo dia 15, novamente no estádio do Carmo, o Esplanada pode até perder por 3 a 0 que estará classificado para a grande final.

1° de Maio: Paulo Henrique, Felipe (Luiz), Válber, Tinaí, Dalat, Dudu, Baianinho (Flávio), Jadson (Marquinhos), Drogbinha (Maxsuel), Canibal (Igor), Pablo (Vinícius). Técnico: José Roberto.

Esplanada: João Pedro, Márcio Gabriel (Luiz Fernando), Tavares, Yuri, Juninho (Magno), Jean (Jhonatan), Guil, Edson (Juninho do Pelota), Gil, Vitor Hugo ( Alex) , Badola ( Baiano). Técnico: Beto Corrêa.

Arbitragem: A arbitragem escolhida para o confronto foi local. Hércules Maximiliano foi o central, auxiliado por Reinaldo Gonçalves e José Venâncio Neto. Como já era esperado, o jogo foi pegado, marcação forte e pouco espaço. Assim, é normal a arbitragem ter mais trabalho. Porém, Hércules soube conduzir o jogo e não se sentiu pressionado. Mesmo depois de expulsar do goleiro do 1° de Maio, o que causou uma certa revolta no camisa 1, o trio manteve o controle da partida. Ao final, técnico derrotado e a maioria dos jogadores, reconheceram que o trio não teve interferência no resultado.

Rogério Silva