Atlético do Salatiel é campeão da Copa de Bairros

CARATINGA- No domingo (8) aconteceu a final da Copa de Bairros de Caratinga entre as equipes do Isocred e Atlético do Salatiel, repetindo a decisão do ano passado, diante de um grande público que encheu as dependências do Estádio Doutor Maninho.

Se em 2023, a equipe do Isocred sagrou-se campeã, o mesmo não ocorreu este ano. A equipe do Atlético do Salatiel comandada pelo técnico Gesoir Augusto “Macaia” dominou a partida e foi a vencedora por 3 a 0, conquistando o título de campeã da Copa de Bairros.

Além dos atletas, comissão técnica e diretoria do campeão – Atlético do Salatiel e do vice-campeão – Isocred, foram premiados os destaques da competição: Artilheiro – Felipe Augusto Silva Ferreira (Primeiro de Maio) com 7 gols e Goleiro Destaque – Davi Emanuel Reginaldo (Atlético do Salatiel).

Participaram da Copa de Bairros 2024, 11 equipes da sede do município: Atlético do Salatiel, Isocred, Esporte Clube Portelinha, Juventus da Santa Cruz, Anápolis Futebol Clube, Niterói Futebol Clube, Galáticos da Antena, União Polivalente, Primeiro de Maio, Nacional Três Irmãos e Opção Futebol Clube com um total de 310 atletas participantes.

No próximo domingo, também no Estádio Doutor Maninho às 16 horas acontece a final da 39ª Copa Distrital de Caratinga com a partida entre o Vila Nova de Sapucaia contra a Amatonense de Dom Modesto com entrada gratuita.