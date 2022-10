Regional da LCD: Tubarão perto da taça

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A expectativa era enorme para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos 2022. Dono da melhor campanha na fase de grupos, tendo passado por Fluminense e Sevale no mata-mata, o Tubarão tinha pela frente o Limoeiro, que deixou Ipiranga e Associação de Piedade para trás nas fases anteriores. O domingo (23) com cara de chuva, fez o público demorar a chegar ao estádio Francisco Maia. Porém, ele foi em ótimo número e fez a festa com a entrada dos times em campo. Os donos da casa obviamente em maior número.

O jogo

Quando a bola rolou, a iniciativa foi do Tubarão, empurrado pela galera. O Limão Doido tentava ameaçar nos contra ataques. Porém, o time azul e branco controlava às ações no meio campo e ameaçou mais vezes o gol de Avelino. A partida era pegada com muito trabalho para o árbitro Fábio Gomes e seus auxiliares. Sem lances polêmicos, mas, com muita disposição de ambos, o placar não saiu do zero a zero na etapa inicial.

Uma rápida chuva caiu no intervalo, mas, não fez o público deixar o estádio. Os times retornaram sem substituições. Porém, o Santa Barbara voltou com uma postura ainda mais agressiva. Assim, logo aos três minutos, o rápido Thiaguinho, aproveitou -se de uma indecisão na marcação, bateu forte de perna direita sem chance para o goleiro do Limoeiro fazendo a alegria da Tubateria que fez ainda mais barulho. O gol, deixou os visitantes atordoados e nervosos. Não demorou muito, o camisa 9 artilheiro Eraldo, se aproveitou de outro erro da defesa do Limão e marcou o segundo gol azul e branco. O técnico Beto mexeu para tentar acertar a marcação e dar mais qualidade do meio, mas, parece que a chuva do intervalo foi melhor para os anfitriões, novamente Eraldo, foi acionado depois de um erro na saída de bola do Limoeiro, o atacante driblou o marcador, e fuzilou a meta do arqueiro Avelino para fazer o terceiro gol do Tubarão. O Limão foi pouco eficiente no ataque e falhou muito na marcação, pagou o preço de uma derrota amarga. A torcida do Tubarão fez a festa e alguns mais confiantes chegaram a gritar ” O Campeão voltou! ”

Santa Bárbara: Gustavo, Lucas (Magno), Matheus Escala, Serjão, Jeisandro, Caetano, Edson (Raí), Michelzinho (Itinho), Pikatchu (Micael), Eraldo, Thiaguinho (Renan). Técnico: Dedel

Limoeiro: Avelino, Fred, Daniel, André, Lucas Pelé (Lucas), Wesley, Jadson, Valdeir (Savinho), Nogueira, Índio, Andinho (Thiago Viggiano). Técnico: Beto.

Arbitragem: Fábio Gomes Pacífico foi o árbitro central, auxiliado por Sebastião Vieira e Edvan Dutra. Quarto árbitro Reinaldo Aprigio, delegada do jogo Elismara Andrade. Quando se tem uma final de um campeonato de alto nível, existe também a certeza de uma enorme pressão sobre a arbitragem. O quinteto vindo da Liga de Ipatinga teve muito trabalho principalmente para controlar os bancos de reservas. Em campo, com excelente condição física, Fabio Gomes acompanhava bem de perto os lances. Usava o mesmo critério de cartões para os dois lados. O Limão Doido reclamava de um impedimento no primeiro gol do Tubarão. Porém, Fábio seguiu seu auxiliar e confirmou o gol. Ao final, o quinteto teve boa atuação, sem interferência na vitória do mandante.

Com o resultado, para o jogo da volta no dia 06 de novembro, o Santa Barbara tem uma ótima vantagem em poder perder até por dois gols de diferença para conquistar o tricampeonato. Já o Limoeiro, precisa pelo menos três para forçar os pênaltis.

Rogério Silva