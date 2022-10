“Passeio da Alegria” leva sorriso e diversão para centenas de crianças inhapinhenses

INHAPIM – Na tarde desta última quinta-feira (20), a secretaria de Assistência Social/ Programa Criança Feliz e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, promoveu o “Passeio do Alegria” para comemorar o mês das crianças.

O município alugou uma “carreta-trenzinho” que de forma gratuita, fez diversos passeios com a criançada, destaque para os alunos da Apae de Inhapim que se divertiram com os personagens “Fofão” e “Ben10”.

As crianças também puderam utilizar gratuitamente o escorregador inflável e o futebol de sabão, além de centenas de sacolinhas de surpresa, com muitas guloseimas, conforme explica a secretária municipal de assistência social Maria Izabel Peixoto Silva. “Estamos comemorando o nosso dia das crianças. O mês de outubro é todo dedicado a elas, e em Inhapim preparamos uma programação toda especial para comemorar, com passeio no trenzinho da alegria, futebol de sabão e escorregar inflável, além da distribuição de centenas de surpresinhas. Agradeço aos servidores da secretaria de Assistência Social, do Programa Criança Feliz e aos Conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pela parceria em preparar essa linda festa para nossas crianças”, disse Maria Izabel.

O evento ocorreu na praça Alaíde Quintela Soares, bem no centro de Inhapim. “É dia de festejarmos o futuro do nosso município, ver a alegria estampada no rosto de cada criança é extremamente gratificante para mim e coroa nosso trabalho”, disse Tatiane de Fátima Martins, supervisora do Programa Criança Feliz do município de Inhapim.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, agradeceu a todos os servidores que contribuíram para que o evento dedicado as crianças tanto no centro da cidade de Inhapim, quanto no bairro Santo Antônio ocorresse. “Em nome de toda a administração, gostaria de agradecer a todos que levaram suas crianças e foram prestigiar essa linda festa. Agradeço ainda a todos os nossos servidores municipais, que de forma direta ou indireta contribuíram para que este evento ocorresse, com conforto e segurança para todos. Não pouparemos esforços e sempre iremos fazer o melhor por nossas crianças”, finalizou.

Assessoria de Comunicação