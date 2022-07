Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Passos tem gasolina mais barata do Brasil

Pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 17 e 23 deste mês, apurou que em alguns postos de combustíveis a gasolina vendida em Passos tem o menor preço do Brasil, sendo vendida a R$ 5,09 – nesta terça-feira, 26, o preço caiu para R$ 4,99. A cidade também tem o preço do etanol mais barato de Minas, R$3,79. A ANP também constatou que o município tem o segundo preço médio mais em conta da gasolina comum no país (R$5,28), atrás somente de Macapá, capital do Amapá (R$5,26). (Folha da Manhã – Passos)

Seguro-desemprego tem queda

Divinópolis registrou 754 pedidos de seguro desemprego, contra 896 solicitações em maio, resultando em queda de 15%. Os dados são do Ministério do Trabalho e referentes ao mês de junho. O município segue o mesmo ritmo nacional, que no mesmo mês contabilizou 539.803 requerimentos ao seguro-desemprego no Brasil, contra 597.343 requerimentos, em maio. Em termos relativos, verificou-se uma diminuição de 9,6% em junho de 2022. O Monitoramento Econômico realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Divinópolis, em parceria com o Instituto Vitaltec, também apresenta dados sobre as solicitações de seguro-desemprego no país e em Divinópolis. (Jornal Agora – Divinópolis)

Expô Formiga é cancelada

A Prefeitura de Formiga informou que a empresa Bezz Eventos, contratada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga, não mais realizará a Expô Formiga 2022. O evento estava previsto para acontecer no mês de setembro. Com isso, o show do grupo Raça Negra, que seria oferecido pela administração municipal, também não ocorrerá já que a apresentação seria realizada nas dependências do Parque de Exposições e com a estrutura do evento. A Prefeitura esclarece ainda que é apenas apoiadora e não é a organizadora do evento. (Últimas Notícias – Formiga)

Feira recebeu quase 33 mil visitantes

Após quatro dias de exposição, a Expo Usipa chegou ao fim de sua 32ª edição. A feira de negócios da indústria encerrada no sábado (23). Durante o período de exposição foi registrado um público de 32.816 visitantes, conforme divulgado pelos organizadores do evento. Esta edição contou com a participação de 275 empresas, do Vale do Aço e de diversos estados do Brasil, além do exterior. Essas empresas expositoras se dividiram em 318 estandes para apresentar os seus produtos e/ou serviços aos visitantes. A 32ª Expo Usipa teve o patrocínio da Vale, Convaço e Sicoob Vale do Aço e contou com o apoio da Usiminas, Ternium, Fiemg e Sindimiva. (Diário do Aço –Ipatinga)

Cidade tem a maior estiagem em quase 60 anos

Com 61 dias ininterruptos sem chuva, Juiz de Fora tem a segunda maior estiagem registrada na história da cidade. A marca supera os 60 dias sem precipitações identificadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 2010 e só perde para os 113 dias sem chuvas enfrentadas em Juiz de Fora entre os dias 2 de junho e 22 de setembro de 1963, há 58 anos. Para o levantamento, considera-se como chuvas precipitações maiores que um milímetro. Com isso, o último registro na cidade foi no dia 26 de maio, quando choveu 2,7 milímetros no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ficam instalados os aparelhos do 5º Distrito de Meteorologia do Inmet. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Revista é lançada em Ouro Preto

A Biblioteca Pública Municipal sediou o evento de lançamento do número 81 da Revista da Academia Mineira de Letras (AML). O volume, contém um dossiê especial sobre as literaturas africanas em língua portuguesa e sobre poesia indígena. Ainda, traz um texto inédito do acadêmico Ailton Krenak, que esteve presente na cerimônia. Fundada em 1922, a Revista celebra cem anos de história. Na ocasião das comemorações, a sede da Academia Mineira de Letras foi simbolicamente transferida para a antiga Vila Rica. Também, foi realizada uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Alphonsus de Guimarães, patrono da instituição. (O Liberal – Ouro Preto)

Tribuna da Câmara aberta a debates

A Tribuna Livre da Câmara de São Sebastião do Paraíso foi utilizada por diversas vezes para o debate de diferentes temas como esporte, inclusão, queimadas e educação entre outros. “A tribuna é a voz e a vez do cidadão na Câmara que vai ressoar em outros setores da nossa cidade”, assegura o presidente Lisandro José Monteiro. No primeiro semestre de 2022, a Tribuna Livre foi utilizada em sete ocasiões, para tratar de temas diversos. O espaço durante a Sessão Ordinária é cedido a qualquer cidadão, mediante inscrição prévia na secretaria da Câmara Municipal. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)