Rede de Notícias do Sindijori MG

Varginha recebe tributos por pix

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria da Fazenda, está concluindo o processo de implantação de uma ferramenta que permitirá aos Munícipes o pagamento de tributos (IPTU, ISSQN, dentre outros) pelo Pix. De acordo com o secretário da Fazenda, Wadson Camargo, a ferramenta está sendo testada pela empresa que vai administrar o sistema de Informatização da Prefeitura e pelo banco Santander, que venceu a licitação da arrecadação dos tributos via Pix. “Estamos na fase experimental e se tudo correr de acordo com o planejado, já no início do mês de setembro o Pix já está funcionando na Prefeitura de Varginha. (Gazeta de Varginha)

Araguari retoma limpeza urbana

Por questões burocráticas, a prestação da limpeza urbana em Araguari estava paralisada desde o dia 27 de julho, e só foi retomada no início desta semana, após a realização de uma contratação emergencial para a realização do serviço. A empresa Golden Ambiental foi contratada, por meio de uma prorrogação contratual, para fazer o trabalho e zelar pelas vias e espaços públicos urbanos pelos próximos dois meses, ou, até que o processo burocrático da licitação seja finalizado. A Secretaria municipal de Serviços Urbanos e Distritais informou que, atendendo ao cronograma estabelecido com a empresa, os trabalhos estão sendo executados nas avenidas, praças e vias da região central. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Mobilização contra a reforma

Nesta quarta-feira, 18, pessoas convocadas pelos Sindicatos dos Trabalhadores em Educação, Trabalhadores da Prefeitura de Ipatinga e pelo Fórum em Defesa da Vida-Vale do Aço realizaram um protesto contra a reforma administrativa proposta pelo governo federal. O ato teve início às 11h, na Praça dos Três Poderes. A ação vai ocorrer em todo o país, onde os trabalhadores prometem uma paralisação geral contra a PEC 32/2020. A pauta tramita atualmente na Câmara dos Deputados e pode ser votada até o fim deste mês na comissão especial que discute o tema. (Diário do Aço – Ipatinga)

28º Semana de Kardec reúne cientistas

A Casa do Caminho, comunidade espírita em Juiz de Fora, realiza até o próximo dia 21, a 28º Semana de Kardec. A programação, que reúne grandes nomes do espiritismo do país, é totalmente gratuita e online. O objetivo do evento é ampliar a divulgação da codificação de Allan Kardec e a defesa dos preceitos espíritas através do estudo de suas obras, de Chico Xavier e Herculano Pires. Cientistas e estudiosos do espiritismo, de cinco estados diferentes, vão promover discussões em torno do tema “As leis morais”. Vão ser abordados assuntos relacionados a harmonia que regula o universo material e o moral e as leis de Deus. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Iepha vai analisar tombamento de festas

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) analisará o projeto que tomba as Festas de Agosto como Patrimônio Cultural Imaterial de Montes Claros. A vinda do presidente do órgão, Felipe Cardoso Vale Pires, foi anunciada pelo secretário municipal de Cultura, João Rodrigues. Ele explica que, desde o final de 2020, foi iniciado o estudo para esse tombamento, com a realização do dossiê que exigiu um amplo estudo. Os vereadores solicitaram ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município de Montes Claros (Comphac,) para que seja realizado o estudo de viabilidade técnica para indicação ao Executivo Municipal do tombamento. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Inauguração de UBS

A prefeitura de Nova Serrana inaugurou, na última semana, a UBS do bairro Santa Sara, que também atende a população dos bairros Santo Antônio, Ana Carolina, Elisa Amaral e Santa Tereza. A unidade, que já prestava atendimento a população antes mesmo da inauguração oficial, atende cerca de 800 famílias da região; o que representa cerca de 2.500 pessoas. O prefeito Euzebio Lago, que participou da entrega do espaço para a comunidade, comemorou mais essa conquista para a população. No total, foram investidos mais de R$750 mil na obra; por meio de recursos de emenda parlamentar federal com contrapartida do município. (O Popular – Nova Serrana)

Amarge discute investimentos

Na última sexta-feira, 13, na Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde, aconteceu a reunião da Amarge (Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande). Na oportunidade foram tratados os assuntos referentes à deliberação para o investimento do recurso de R$ 300,000,00 adquiridos pela associação. A Amarge foi criada visando o associativismo e desenvolvimento não só dos municípios filiados, mas também de toda região do Alto do Rio Grande e conta com participação dos municípios de Bom Jardim de Minas, Conceição do Rio Verde, Olaria, Passa Vinte, Liberdade e Arantina. (Jornal Panorama – Baependi)

Prefeitura lança programa

A Prefeitura de Araxá lançou o programa Araxá Empreendedora, iniciativa que auxilia na abertura ou regularização de micro e pequenas empresas, realiza cursos de qualificação e capacitação, promove assessoria jurídica, contábil e orientação para as linhas de créditos e ainda contempla o Programa Mulheres Empreendedoras. O município também criou um site contendo todas as informações do programa (araxaempreendedora.araxa.mg.gov.br) para que a população possa conhecer os serviços ofertados. (Correio de Araxá)

Evento mundial mostra como a fé ajuda a enfrentar os desafios da vida

Congresso anual das Testemunhas de Jeová está sendo transmitido pela internet, por causa da pandemia

Nos meses de julho e agosto de 2021, milhões de pessoas no mundo todo têm assistido ao Congresso das Testemunhas de Jeová “Poderosos pela fé!” Por meio de dramatizações, músicas, vídeos e entrevistas, o evento tem mostrado como a fé pode ajudar as pessoas a enfrentar os problemas do dia a dia.

O programa é totalmente gratuito e pode ser assistido no site oficial jw.org. Disponível em mais de 500 idiomas, a programação em português ainda conta com o recurso de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. (Audiodescrição é uma narração que descreve em detalhes o que está acontecendo em cada cena).

O programa tem surpreendido pela qualidade dos vídeos e do conteúdo. Eliane Chaves, de Minas Gerais, conta: “Aprendi por meio das palestras que não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou ter medo e que o melhor a fazer é confiar em Deus.”

Henrique, de 12 anos, que tem deficiência visual, tem gostado de ouvir o congresso com a audiodescrição. Ele diz: “Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras … e com alguém descrevendo, aí sim, eu entendo melhor o que está acontecendo. Fiquei muito feliz por causa disso.”

O congresso também mostra como o exemplo de personagens bíblicos que viveram há milhares de anos pode ajudar as pessoas a manter a fé hoje. Arlem da Nóbrega, que é médico, gostou da parte que falou sobre o personagem Noé. Ele diz: “Os últimos tempos têm sido muito difíceis para as pessoas da área da saúde, como eu. Por isso, pude fazer um paralelo com a história de Noé, que mesmo vivendo em tempos difíceis, não perdeu a fé em Deus.”

Um dos pontos altos do programa é o filme apresentado em duas partes que conta a fascinante história do profeta Daniel. Com riqueza de detalhes, ele mostra como Daniel venceu desafios. Assista ao trailer desse filme no jw.org: Quem Somos > Congressos > Trailer — Daniel: Uma história de fé (jw.org)

As partes finais do congresso vão dar destaque especial às mulheres. Essas palestras vão mostrar que vale à pena imitar o exemplo de mulheres de fé, tanto dos tempos bíblicos — como Maria, mãe de Jesus — como de mulheres dos nossos dias.

Para assistir aos vídeos do congresso não é necessário fazer login nem se cadastrar. Acesse o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org: Quem Somos > Congressos > Assistir ao congresso | Vídeos — Português (jw.org)

Porta-voz local das Testemunhas de Jeová: Emerson Pina – emersonpina@hotmail.com