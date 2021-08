Rede de Notícias do Sindijori MG

Anglo desativará barragem

A mineradora de ouro AngloGold Ashanti vai desativar a barragem de rejeitos Cuiabá, do complexo Córrego do Sítio Mineração, localizada em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na bacia do Ribeirão Sabará, afluente do Rio das Velhas. Para licenciar o descomissionamento e descaracterizar a barragem, a empresa solicitou três processos de outorgas ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A Câmara Técnica de Cobrança e Outorgas analisou o processo e foi unânime na aprovação dos processos, em reunião realizada no dia 28 de julho, por videoconferência. (Jornal Opinião – Caeté)

Curso de derivados do leite

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e a prefeitura realizaram o curso de derivados de leite para um grupo de produtores rurais de Santa Rita de Minas. Silvana Zanuncio, instrutora do Senar, cita os principais conceitos que foram repassados às alunas. “Sobre a higienização, qualidade do produto, processamento dos alimentos. Isso é muito importante para que a pessoa que vai comercializar realmente consiga vender e continuar no mercado. Fizemos os queijos minas frescal, temperado, recheado ou trufado; creme de ricota, requeijão barra, queijo minas padrão, mussarela, doce de leite e iogurte”. (Diário de Caratinga)

Prefeitos debatem transporte público

A Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço promoveu o Seminário “Boas práticas na gestão do transporte público em regiões metropolitanas”. O evento realizado neste fim de semana foi voltado para os membros dos órgãos colegiados da RMVA e representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), teve como objetivo enriquecer e embasar tecnicamente as futuras discussões para deliberações da Assembleia Metropolitana da RMVA e do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano – CDDM acerca do transporte público na região. (Diário do Aço – Ipatinga)

Cras inicia campanha

Tem início, nesta semana, a campanha de combate à violência contra a mulher promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Cruz, em Juiz de Fora. A ação é fruto da Lei municipal 13.796/2018, que institui o “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a violência doméstica. Com o mote “Não se cale, por mim, por nós, por todas”, a campanha incentiva a população a denunciar atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral contra a mulher por meio do telefone 180. Gerenciado pela Secretaria de Assistência Social (SAS), o Cras Santa Cruz está localizado na Rua Maria Geny Barbosa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Moc espera verba para distribuir alimentos

A Prefeitura de Montes Claros encerrou a distribuição de cestas de hortifrutigranjeiros para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e principais entidades assistenciais do município, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com 251 agricultores cadastrados, o programa atende mais de 2 mil famílias no município, semanalmente. Agora, é necessário esperar o Governo Federal realizar novo chamamento público para que o programa seja reiniciado na cidade. Em 2021, o orçamento disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para investimentos na agricultura familiar montes-clarense chegou a R$650 mil, o mesmo valor do ano passado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Segunda etapa de retomada ao ensino

Entrou em vigor a segunda etapa do plano de retomada das atividades pedagógicas presenciais na rede municipal de Uberaba, nesta segunda-feira, 16. Gestores das unidades de Ensino Fundamental participaram de reunião virtual com a Secretaria de Educação de Uberaba (Semed) sobre o assunto na última semana. Nesta etapa, voltam os alunos do 1° ao 4° ano, conforme disposto na Portaria 0049/2021, que estabeleceu as diretrizes para o retorno gradual e híbrido. Do total de 27.472 estudantes da rede municipal de ensino, 8.707 estão matriculados nessas séries. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Ônibus interliga pontos de vacinação

Após mais de 60 dias, a Prefeitura de Divinópolis concluiu que existem dificuldades de locomoção para a população em pontos de difíceis acessos, como é o caso do Mercado Distrital, e também do Divinópolis Clube e, com isso, decidiu que, a partir desta semana, será implantada uma linha de ônibus para interligar os pontos, em caráter extraordinário, por 90 dias. De acordo com a Secretaria de Trânsito, a linha não é exclusiva a quem necessita se vacinar, mas também pode ser usada por outros passageiros que desejem fazer tal trajeto. (Divinews – Divinópolis)