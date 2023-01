Recoloca Rio Doce tem 76 vagas de emprego para os Vales do Aço e Rio Doce

Oportunidades são direcionadas às empresas contratadas que atuam nas ações de reparação e compensação executadas nos municípios. Há vagas para Caratinga

DA REDAÇÃO – Estão abertas 76 oportunidades de emprego para atuação nas ações de reparação e compensação executadas pela Fundação Renova nos municípios mineiros de Caratinga, Divinolândia, Governador Valadares, Guanhães, Ipanema, Ipatinga, Mutum, Pocrane, Sabinópolis, São João Evangelista, Simonésia e Virginópolis.

Nesta semana, a maioria das vagas é para Governador Valadares, 37 no total, incluindo vendedor (12), auxiliar administrativo (6), consultor de vendas (2), motorista entregador (2), entre outras.

Ainda no Vale do Rio Doce, Ipanema tem cinco vagas para líder de campo/apontador. Em Caratinga há três vagas, sendo uma para supervisor e duas para vendedor.

No Vale do Aço, Ipatinga possui três vagas, sendo duas para vendedor e uma vaga para auxiliar de serviços gerais.

Além das vagas já citadas, sete outras vagas estão disponíveis para líder de campo/apontador (5), supervisor de silvicultura (1) e técnico em segurança do trabalho (1) para um dos seguintes municípios: Guanhães, São João Evangelista Sabinópolis, Divinolândia e Virginópolis.

Da mesma forma, outras 19 vagas estão disponíveis para um dos seguintes municípios: Caratinga, Ipanema, Mutum, Pocrane e Simonésia. São elas: ajudante de campo (10), técnico extensionista (5), técnico de campo (2), supervisor de silvicultura (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

As vagas e os requisitos podem ser conferidos na plataforma Recoloca Rio Doce, assim como o cadastro dos currículos. O cadastramento do currículo não garante a contratação, mas é requisito para concorrer às vagas.

Recoloca Rio Doce

O Recoloca Rio Doce faz parte dos programas e iniciativas da Fundação Renova para reparar e compensar os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Com o foco em recolocar a população no mercado de trabalho, o Recoloca visa também levar desenvolvimento humano aliado ao objetivo de estimular a retomada do desenvolvimento econômico na região atingida.

A ferramenta on-line e gratuita, desenvolvida pela Fundação Renova em parceria com a Kienbaum Consultoria, é um canal disponibilizado para as pessoas das comunidades atingidas que buscam inserção no mercado de trabalho.

“O objetivo é formar um banco de currículos qualificado, no qual as empresas encontram profissionais conforme suas demandas. As empresas também anunciam as suas vagas”, diz o coordenador de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova, Roberto Ruggeri Ferreira.

Com o uso da plataforma, os currículos impressos não serão mais considerados nos processos seletivos de fornecedores e parceiros da Fundação Renova. Os documentos digitais, unificados na plataforma, possibilitam um maior alcance e acesso às vagas, já que as necessidades das empresas são mapeadas e os candidatos, direcionados de acordo com as demandas de cada empreendimento.

Capacitações de mão de obra

O Recoloca Rio Doce também oferece capacitações para o mercado de trabalho, como treinamentos e videoaulas sobre elaboração de currículos, o que possibilita o aprimoramento das habilidades dos profissionais das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. A iniciativa amplia as possibilidades de os profissionais atingidos retornarem ao mercado de trabalho no município.

Mão de obra local

A valorização da mão de obra local é um dos compromissos da Fundação Renova para execução das atividades de reparação, conforme previsto no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e no Termo de Acordo de Mariana. Fornecedores da Fundação Renova também consideram a priorização da contratação local para execução dos seus trabalhos.

Sobre a Fundação Renova

A Fundação Renova é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com o exclusivo propósito de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

A Fundação foi instituída por meio de um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os governos federal e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de Meio Ambiente, dentre outros), em março de 2016.