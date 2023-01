INHAPIM – Um fato chamou atenção na tarde desta quinta-feira (19) no centro de Inhapim. Um carro invadiu uma loja.

Segundo informações preliminares, o carro estava estacionado, quando desceu a rua, subiu a calçada e invadiu uma loja. Apesar do susto, ninguém se feriu.

As causas e circunstâncias serão apuradas.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim