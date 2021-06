RAÇÃO PARA CÃES: A IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER O ALIMENTO CERTO

Assim como os humanos, os pets precisam de uma alimentação balanceada para manter sua saúde em dia. Por isso, escolher a melhor ração para cães vai além de preço ou marca. Afinal, o alimento deve suprir as necessidades nutricionais dos animais e isso varia de acordo com a raça, tamanho e idade.

É preciso observar se o alimento oferecido possui as quantidades certas de aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e minerais. A melhor forma de identificar se a ração para cães possui tudo isso é conversando com o Médico Veterinário. Ele vai fazer o cruzamento entre as características e as condições de saúde do pet com a formulação da ração e indicar a melhor.

Principais riscos de oferece uma ração de baixa qualidade para os cães

Um dos principais malefícios que as rações de baixa qualidade podem trazer para os cães é a queda na imunidade. Consequentemente, os pets ficam suscetíveis a diversos problemas como as doenças osteoarticulares, obesidade, anemia ou desnutrição.

O que uma boa ração para cães precisa ter

Na hora de escolher a ração ideal para seu cão, além da orientação do Médico Veterinário é preciso atenção para outros fatores. O primeiro deles é sobre a procedência do alimento que precisa ser de fabricantes reconhecidos e que traga na embalagem todos os dados da empresa.

O ideal é escolher entre as rações do tipo premium ou super premium. Dentre estas opções, identificar aquela mais adequada ao porte, raça e idade do cachorro. As informações nutricionais também são importantes de avaliar antes de decidir qual levar. Neste caso, verifica-se a lista de ingredientes, a quantidade de calorias que o alimento fornece por quilo. De forma geral, o indicado é que tenha entre 3.800 e 4.200 kcal/kg. Além de proteínas, gordura e cálcio. Para avaliar se são suficientes para o seu cão, peça auxílio do Médico Veterinário especialista em nutrição.

