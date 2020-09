Quatro meses após primeiro caso, Caratinga tem 1.161 pacientes recuperados

Número de óbitos subiu para 41

CARATINGA- Ontem, completaram-se quatro meses desde o primeiro caso confirmado de covid-19 em Caratinga. Nesta data, o município registrou nove novos casos e mais 44 pacientes recuperados.

O acumulado é de 1.317 casos confirmados, 115 pacientes em acompanhamento, 1.161 pacientes recuperados e 41 óbitos confirmados. No mês de agosto foram 522 novos casos de Coronavírus.

ÓBITOS

Caratinga registrou o 41º óbito de paciente diagnosticado com Covid-19. Trata-se de uma paciente de 52 anos, que residia no Bairro Santa Cruz e estava internada no CASU Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite de segunda-feira, 31 de agosto.

Somente no mês de agosto, Caratinga registrou 14 óbitos causados por complicações do novo coronavírus, sendo o segundo maior número registrado desde a primeira morte em junho. Ao todo, em julho foram 19 mortes e em junho oito.