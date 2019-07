Projeto ‘Sou Mais Conectado’ em Santa Bárbara do Leste

Primeira turma recebe certificado de conclusão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS e com apoio do Governo Municipal, continua promovendo o desenvolvimento da população. Em maio de 2018 teve início em Santa Bárbara do Leste o Projeto Sou Mais Conectado, através do qual, os integrantes do Grupo Saúde e Vida aprenderam a utilizar computadores, interagindo de forma construtiva com o mundo digital.

E foi com muita alegria que na última quinta-feira (11 de julho) a primeira turma recebeu o Certificado de conclusão das atividades. A prefeita Wilma Pereira esteve presente durante a entrega de certificados e parabenizou os participantes por sempre buscarem adquirir novos conhecimentos. Para a prefeita, tem sido gratificante apoiar a execução dos projetos assistenciais, que sempre contam com grande participação popular e que contribuem diretamente para o desenvolvimento da população do município.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, a expectativa é de que em breve sejam iniciadas as atividades com a uma nova turma. Para a secretária, a empolgação dos participantes em aprender foi contagiante e alegrou a todos que se dedicaram à criação e execução do Projeto.

Assessoria de Comunicação