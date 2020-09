Profissionais de Educação Física buscam conhecimento durante pandemia

CARATINGA- A pandemia de Covid-19 afetou drasticamente a vida de todas as pessoas no mundo. No Brasil especificamente, desde março vivemos a realidade do isolamento social, que fez com que todos, principalmente no momento de menor flexibilização do isolamento, buscassem formas para amenizar os reflexos da nova realidade.

No esporte não foi diferente. Houve cancelamento de todas as atividades e competições esportivas durante um longo período, e o fechamento de locais para a pratica de atividades físicas como praças, academias, clubes, entre outros.

Na busca pela adaptação ao momento em que vivemos, um grupo de profissionais de Educação Física de Caratinga ligados a prática de atividades em academias, viu na pandemia uma ótima oportunidade para a busca de conhecimentos visando capacitação e aperfeiçoamento profissional de maneira on-line.

Os profissionais Misael de Assis Oliveira, Tancredo José Tassar Rosa Soares, Davi de Oliveira Sousa e Kennedy Neves de Oliveira participaram nesse período de diversos cursos, congressos e palestras voltadas a temática esportiva em diversos seguimentos, desde atividades físicas voltadas a terceira idade, grupos especiais, até cursos voltados a musculação, força e hipertrofia.

Segundo Misael de Assis Oliveira, a busca pelo conhecimento deve ser constante. “O mercado hoje, exige profissionais capacitados e atualizados com as principais demandas da sociedade. Durante a pandemia, os cursos on-line foram a possibilidade mais viável para buscar conhecimento e utilizar o tempo em casa de maneira útil. Agora com a flexibilização do isolamento imposta pelo Plano Minas Consciente é possível colocar em prática todo o conhecimento adquirido”.

Os cursos, palestras e congressos em que os profissionais caratinguenses participaram foram ofertados pelo Centro Educacional 7 de setembro, IPED – Instituto Politécnico de Ensino à Distância, Timm Eventos, Citius Exercício, Nutrição e Resultado e Master Class Fit.

Veja a lista dos cursos com participação de profissionais caratinguenses:

-Curso de treinamento intervalado;

-Simplificando a fisiologia/fisiologia cardiorrespiratória e treinamento aeróbico;

-Curso de TDAH;

-Curso de introdução da criança com síndrome de down;

-Curso de musculação;

-Curso de educação inclusiva;

-Curso de obesidade e atividade física;

-Curso de defesa pessoal;

-Curso de atividade física no envelhecimento;

-Curso de ergonomia;

-1º congresso de ciência e treinamento físico;

-Palestra – hipertensão arterial e exercício físico;

-Congresso Online Brasileiro de exercício físico para grupos especiais;

-Congresso Online Brasileiro de força e hipertrofia