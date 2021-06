Profissionais da Educação começam a ser vacinados

CARATINGA- Teve início ontem a vacinação dos profissionais da educação. Inicialmente estão sendo vacinados os trabalhadores dos ensinos fundamental da rede municipal de ensino. Já nesta quarta-feira (2), os profissionais da rede particular e estadual dos ensinos fundamental e médio também começarão a ser vacinados.

A ação visa preparar os profissionais para o retorno às aulas que acontecerá no modelo de ensino híbrido nas instituições públicas e privadas do município de Caratinga, a partir do dia 14 de junho.

Foram vacinados os profissionais das escolas municipais Antônio Martins Teixeira, Barquinho Amarelo, Bezerra de Menezes, Crispim de Aquino Ramos, Dário Grossi, Dona Glorinha Rocha Abelha, Dona Sebastiana Rita Theodoro, Doutor Maninho, Geraldo Marques Cevidanes, Ilha da Fantasia, Luiz Antônio Bastos Cortes, Maria Aparecida de Oliveira, Maria do Carmo Ribeiro, Nestor Batista da Cruz, Nossa Senhora do Carmo, Padre Antônio Batista de Carvalho, Padre José Waleck – Núcleo, Padre José Waleck – vinculado, Pedrina Alexandre do Nascimento, Professora Conceição Martins da Silva, Santa Efigênia, Sebastião Clemente, Sebastião dos Santos Rosa e Sebastião Martins de Paula.

A reportagem acompanhou a imunização ontem, que ocorreu na Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha. Um esquema foi montado com aferição de temperatura e utilização de álcool em gel.

José Alves, vigia escolar, destaca que a vacinação era muito aguardada pelos trabalhadores. “É um momento muito importante. Para se imunizar, não pegar esse vírus, que é muito perigoso. Vou trabalhar com mais segurança. Incentivo as pessoas a esperarem a sua vez e se cuidarem”.

A servente escolar Bernadete Sousa fala sobre o retorno às funções, após um ano de pandemia. “Estávamos ansiosos por esse momento. Estou muito feliz, vamos trabalhar com segurança, estamos com tranquilidade para fazer o nosso serviço e feliz demais. É um momento muito importante”.

Na próxima semana, a vacinação será estendida para os trabalhadores da rede estadual e para os demais profissionais das redes pública e privada. Para isso, a equipe está realizando contato com todos os profissionais, sendo que a vacinação será realizada através de equipes volantes.