Primeiro dia de vacinação para crianças contra covid-19 tem pouco movimento

CARATINGA – Começou nessa terça-feira (18), a vacinação contra covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. No primeiro momento serão vacinadas crianças que tiverem deficiências permanentes e comorbidades. As doses disponibilizadas foram inicialmente aplicadas na Unidade V, e nos postos de Saúde da Família, nos bairros Santa Zita e Santa Cruz.

Ao contrário das expectativas, houve pouca procura, pelo menos na parte da manhã quando a reportagem passou pelos postos.

A primeira criança a comparecer na Unidade V de Saúde, foi a filha de Tairik Constantino Soares Jordão, 30 anos. A menina de sete anos, segundo o pai, tem asma, já teve covid-19, e recebeu a indicação do médico para ser vacinada, mas não conseguiu receber a dose, pois não tinha o laudo comprovando a comorbidade. “Ela teve a primeira crise de asma com dois anos, ano passado teve covid-19, e depois pneumonia. Ficou internada no Casu por sete dias usando a máscara de oxigênio, desde então está fazendo tratamento com pneumologista, hoje foi a terceira consulta, e o médico disse que a asma está controlada, e por isso deveria vacinar contra a covid-19 imediatamente. Ele disse que não precisava de laudo, que a asma dela não é caso de brincar. Mas aqui falaram que precisa do laudo e que a asma não é comorbidade”, contou o pai da criança.

Sobre esse caso a prefeitura de Caratinga emitiu nota explicando que: “A Secretaria Municipal de Saúde segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, seguindo, dessa forma, orientações técnicas relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19.

Conforme divulgado pelo Secretário Municipal de Saúde sobre o início da Campanha, para as crianças que possuem comorbidades, de acordo com as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, foi comunicado que os pais ou responsáveis deverão apresentar, no momento da vacinação, laudo ou receita médica comprovando a comorbidade. A lista de comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra COVID-19 pode ser acessada através do endereço eletrônico https://caratinga.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/ANEXO-3.pdf. Ressaltamos ainda que, de acordo com a disponibilização de novas doses por parte do Governo do Estado, o município de Caratinga ampliará a vacinação para o público-alvo”.

Tairik disse voltará ao médico e pegar o laudo para que sua filha possa ser vacinada.

SENSAÇÃO DE ALÍVIO

A primeira criança a receber a dose do imunizante na Unidade V, foi uma menina de cinco anos, que é autista. Para a menina, um pouco de medo da agulha, para a mãe Leila Batista da Silva, 33, sensação de alívio. “É um alívio, são dois anos de muita incerteza pra todo mundo, agora que a vacina foi autorizada para crianças, estou mais aliviada e com mais esperança que as coisas voltem ao normal. Estava contanto as horas para autorizar a vacinação para ela”, contou Leila.

INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO

Para dar início à vacinação do público-alvo, o município recebeu 490 doses da vacina pediátrica da Pfizer.

O horário de vacinação é de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30, sendo que a Unidade V não fecha durante o período de almoço.

Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Além disso, será preciso apresentar documento pessoal da criança, cartão de vacina e laudo ou receita médica comprovando a deficiência ou comorbidade.

Aquelas crianças que tiveram covid-19 recentemente devem aguardar 30 dias para receberem a vacina. Os pequenos que tiverem gripados também não poderão receber a primeira dose. Já aquelas crianças que tiverem tomado qualquer outra vacina do calendário nacional de imunização precisarão aguardar 15 dias para receberem a dose pediátrica da Pfizer.

Para as crianças, a segunda dose da vacina poderá ser aplicada após o intervalo de dois meses.

De acordo com a disponibilização de novas doses por parte do Governo do Estado, o município de Caratinga ampliará a vacinação para o público.