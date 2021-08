PRF realiza operação “Duas Rodas”

CARATINGA –A Polícia Rodoviária Federal realizou nessa terça-feira (17), em Caratinga, a operação “Duas Rodas”, que tem por objetivo coibir crimes e evitar o acidentes envolvendo motocicletas. De acordo com o inspetor Luiz Tarcízio, muitas pessoas usam as motos para praticar crimes e enfatizou que 95% dos acidentes no perímetro urbano envolvem motociclistas.

Durante a operação, 265 veículos foram fiscalizados, sendo 237 motocicletas. Vinte e oito veículos foram apreendidos e aplicadas 119 multas. “A fiscalização é importante porque desses veículos fiscalizados encontramos condutores não habilitados, e a grande maioria estava com pneus com desgaste abaixo da marca permitida, além da falta de licenciamento. As motos com pneus lisos ficam sujeitas a quedas a todo instante, o risco é grande, por isso os veículos foram removidos”, explicou o PRF Tarcízio.

Alguns motociclistas tentaram fugir ao verem a fiscalização da PRF, que já estava preparada para essa ação. “Infelizmente sempre quando há uma fiscalização tem alguém que tenta evitar, mas com a tentativa de fuga acaba se envolvendo em acidente ou comete mais infrações”, observou o inspetor Tarcízio.

A operação teve grande efetivo e foram usadas motos da polícia para evitar as fugas.