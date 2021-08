Final feliz para uma procura que já durava três anos

Polícia Civil e comunidade encontram homem que estava desaparecido. Marcos Barros, do estado do Pará, foi localizado em São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga

CARATINGA – Marcos dos Santos Barros, 33 anos, desapareceu em 2018, quando saiu da cidade de Redenção (PA), com destino ao município de Balsas (MA). Foram três anos de sofrimento para a família, principalmente porque Marcos possui problemas mentais e precisava fazer uso de medicamentos. Mas graças ao trabalho da Polícia Civil e da comunidade de São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga, depois de três anos, Flávia dos Santos Barros conseguiu finalmente reencontrar o irmão.

A Polícia Civil convocou uma coletiva para falar sobre esse caso. O delegado regional Ivan Sales disse que é satisfatório para a Polícia Civil dar uma notícia que não esteja relacionada somente a crime. “A Polícia Civil tomou conhecimento por meio do investigador Jander, que foi procurado pela comunidade de São João do Jacutinga, no sentido que tinha surgido uma pessoa que não era conhecida. O Jander prestou um apoio à população e me veio com notícia que a comunidade tinha localizado uma reportagem de 2019 onde a família reportava o desaparecimento do Marcos que havia ocorrido em 2018”, contou o delegado.

Ainda segundo o delegado regional, confirmado que se tratava de um desaparecimento, a Polícia Civil interviu no caso e passou a discutir a melhor forma de promover o reencontro. “Assim que a Flávia (irmã de Marcos) chegou, fizemos uma reunião, convidei o secretário de Saúde (Erick Gonçalves) e algumas pessoas da comunidade, porque o Marcos tem problemas mentais e estava há três anos sem tomar a medicação. O Erick disponibilizou um psicólogo e fizemos o reencontro. Somos uma instituição com a atribuição para localização de desaparecidos, é uma área que a gente se preocupa demais, no sentido de trazer esperança de quem tem um familiar desaparecido. Gostaria de deixar essa palavra de esperança, aqui em Caratinga temos um caso de desaparecimento, e qualquer informação que surgir nesse sentido peço que procure um Policial Civil para a gente tentar localizar”, destacou Ivan Sales.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Ana Paula dos Santos, que é moradora de São João do Jacutinga, disse que o primeiro contato que teve com Marcos foi no último dia 25. “Ele chegou e se instalou em uma quadra, e isso nos incomodou porque a gente não sabia quem era. Os idosos se solidarizaram com ele, dando água, comida e cobertor. E uma moradora em especial, a Leonor Azevedo, ajudou muito. Domingo passado tivemos uma reunião com o Conselho Pastoral de São João do Jacutinga e ela disse que precisávamos fazer algo por Marcos. Uma pessoa deu uma barraca pra ele, eu e mais duas mulheres fomos tentar montar, mas não conseguimos, então chamamos o Gabriel, que nos ajudou, e o Marcos ficou muito feliz. O Cras (Centro de Referência em Assistência Social) foi até ele, mas só tínhamos o nome e data de nascimento. O pessoal do posto de saúde conseguiu fazer a investigação do cadastro único”.

A comunidade resolveu oferecer um banho a Marcos e ele aceitou, e também ganhou um corte de cabelo e a barba foi tirada. O morador do distrito, Bastos, conseguiu descobrir quem era Marcos através de uma reportagem na internet. “A comunidade ficou muito satisfeita com o reencontro. Se a dona Leonor não tivesse falado que era preciso ajudar, a família não teria o encontrado”, contou Ana Paula.

Gabriel Bastos disse que já tinha visto o Marcos na comunidade, e enfatizou que as pessoas estavam preocupadas por se tratar de uma pessoa estranha. “Como trabalho na área de produção de vídeos, então comecei a cruzar os dados e vi que o Marcos precisava de ajuda. Assim que ele tomou o banho, e uma criança deu um caderno pra ele, onde escreveu o nome, a data de nascimento, e o nome da mãe, então comecei a procurar. E há uma semana fiz uma pesquisa, e achei uma reportagem de 2019 falando de um desaparecimento, e tive a grata surpresa identificar que era o Marcos. Em seguida comuniquei ao investigador Jander, e encontrei uma tia do Marcos pelo Facebook e avisei que ele estava aqui”, disse Gabriel.

O REENCONTRO

Flávia dos Santos Barros, irmã de Marcos, está em Caratinga há uma semana. Ela é de Redenção, no estado Pará. Ela já reencontrou o irmão e contou como tudo aconteceu. “No primeiro momento você não acredita, porque era muito tempo procurando sem ter notícia alguma. Quando o Gabriel entrou em contato comigo, minha mãe já ficou logo nas alturas, muito emocionada, mas eu fiquei mais com os pés no chão, pedi calma pra ela, porque várias outras vezes pessoas tinham dito que encontraram o Marcos, mas não era. Quando me mandaram a foto dele cabeludo, barbudo, já reconheci, fiquei uma hora só chorando. Ele não é uma pessoa que tem saúde estabelecida, requer cuidados, saber que ele estava bem foi muito gratificante. Foi um esforço de várias pessoas até chegarem em nós, e agradeço a Deus, a comunidade de São João do Jacutinga, a Polícia Civil, o pessoal da Saúde, é uma coisa que não teremos como pagar”.

Ainda segundo Flávia, não tem como ter noção por onde o irmão andou nos últimos três anos. Ela contou que são mais de dois mil quilômetros de distância de onde mora até aqui. “Ele estava bem, sempre saia para dar uma volta no final da tarde e voltava, mas nesse dia não voltou. Quando ele não apareceu, começamos a procurar, juntamos amigos e não achamos mais, ele ficou três anos desaparecido. Uma vez ele saiu, ficou por 20 dias desaparecido, mas foi encontrado”.

Mas depois de tanto sofrimento Flávio conseguiu rever o irmão e em breve o levará de volta pra casa. “Quando vi meu irmão foi mais difícil, a gente não sabia como ele iria reagir, estava sem medicação há três anos, ficamos apreensivos. Fizemos o encontro, foi muito emocionante, eu não sabia o que dizer pra ele. Ele olhava pra mim e não falava nada, quando perguntaram quem eu era, ele respondeu, disse que não queria ir pra casa, me chamou para ir pra barraca dele. Perguntou pelos meus filhos, ele queria saber tudo, a minha filha sempre o tratou muito bem, e ele não esqueceu”.

Flávia já tem as passagens para levar o irmão de volta, mas ainda precisa de um transporte de Marabá a Redenção, cidades do Pará, pois de São João do Jacutinga até Belo Horizonte a prefeitura de Caratinga vai fazer.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves falou da esperança e da integração da comunidade em ajudar. “Dou os parabéns para a comunidade que soube acolher o Marcos com carinho. Às vezes essas pessoas que possuem problema psiquiátrico são excluídas, mas hoje a gente trabalha com inclusão, e foi muito importante essa intervenção junto com a Saúde. A prefeitura de Caratinga tem dado todo suporte a esse paciente para passar as medicações, e vai garantir o transporte dele até Belo Horizonte com segurança”, finalizou o secretário.