PRF apreende 17,7 quilos de crack na BR-262

MANHUAÇU – Em uma ação realizada no final da tarde desta terça-feira (31/10), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais 17,7 quilos de crack no km 39 da BR-262, na Ponte da Aldeia, em Manhuaçu. Duas mulheres, que seguiam para o Espírito Santo, foram presas pela PRF.

A apreensão se deu durante uma abordagem feita pelos policiais rodoviários federais Elton e Alan Caldas. O Sandero, com placa de Betim, estava com duas mulheres de 28 e 22 anos. Elas apresentaram-se muito nervosas, o que chamou a atenção dos policiais.

No porta-malas havia uma mala com 18 tabletes de crack, totalizando 17,7 quilos. O prejuízo ao crime organizado foi estimado em 450 mil reais.

As duas mulheres, que não têm antecedentes criminais, disseram que saíram de da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e se dirigiam para o litoral capixaba.

As autoras e a droga foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil. O carro foi apreendido e destinado ao pátio credenciado.

