Preso suspeito de homicídio em Inhapim

Crime ocorreu no último domingo (13), no distrito de Santo Antônio do Alegre

INHAPIM – A Polícia Militar conseguiu prender no final da noite desta segunda-feira (14), o jovem de 20 anos, suspeito de ter assassinado Divino Lourenço da Silva, 40 anos. O crime ocorreu no último domingo (13), no distrito de Santo Antônio Alegre, zona rural de Inhapim.

De acordo com o tenente Christófori, as ações começaram na manhã do último domingo (13), no final da tarde já tinha identificação da autoria. Durante a madrugada da segunda-feira (14), a PM recebeu informações de que ele poderia estar escondido na casa dos pais, na zona rural de Inhapim. “Foi feito todo trabalho de inteligência, de monitoramento, na manhã de ontem (segunda-feira, 14) e vislumbramos o melhor momento para deslocamento e abordagem, na parte da noite, uma vez que informações davam conta de que ele estava num matagal próximo à casa dos pais”, explicou o tenente.

Assim que anoiteceu, duas equipes policiais se posicionaram, realizaram o deslocamento a pé e surpreenderam o suspeito do homicídio na residência dos pais, onde foi preso.

“Ele (suspeito) contou que como aconteceu toda a ação, a princípio não tinha desentendimento com a vítima. Contou que estava sob efeito de drogas, que havia consumido muitas drogas naquela noite, que a vítima também estava embriagada, e sem motivos começou uma discussão. Ele alega ter sido agredido com um tapa no rosto, e naquele momento não estava armado, então deslocou até a casa de sua avó, armou-se com uma faca tipo peixeira, e foi até o local do crime com ajuda de um amigo que o conduziu em um veículo particular. Inicialmente desferiu as facadas na região do tórax da vítima, e quando ela caiu finalizou com alguns golpes nas costas, e depois fugiu para a casa dos pais”, disse Christófori.

O suspeito é conhecido no meio policial desde menor, e recentemente esteve preso por roubo, e agora responderá por homicídio.